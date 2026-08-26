«Киевстар» запустил домашний интернет со скоростью до 8 Гбит/с

НовостиТелеком

«Киевстар» запустил тариф «Максимальный» для домашнего интернета, по условиям которого абонентам доступна скорость до 8 Гбит/с. Первыми его смогут подключить жители жилого комплекса «Республика» в Киеве.

Домашний интернет — направление фиксированной связи «Киевстара», в рамках которого компания последовательно повышает скорость подключения для абонентов. Новый тариф — очередной этап этого развития. Он призван удовлетворить растущий спрос пользователей на быстрое и стабильное соединение.

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На днях «Киевстар» и «Укртелеком» также договорились о взаимном доступе к сетям по модели Open Access — это еще один шаг в развитии фиксированной связи «Киевстара».

Для жителей «Республики» запуск «Максимального» — возможность одними из первых испытать новую скорость. Для «Киевстара» же это пилотное внедрение на одной локации. Компания получит практический опыт, чтобы впоследствии распространить технологию на другие дома и города.

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«Мы последовательно развиваем инфраструктуру «Домашнего Интернета Киевстар», чтобы обеспечить клиентам не только высокую скорость сегодня, но и запас перспектив на будущее. Запуск скорости до 8 Гбит/с — это очередной шаг в этом направлении. Для жителей «Республики» это возможность одними из первых протестировать новый уровень скорости домашнего интернета, а для нас — важный опыт для дальнейшего масштабирования технологии», — рассказал руководитель департамента фиксированной связи «Киевстар» Сергей Киндрась.

Скорость до 8 Гбит/с позволяет комфортно пользоваться интернетом. Это ощутимо даже тогда, когда к сети подключено много устройств. Абоненты смогут без задержек одновременно работать, учиться, совершать видеозвонки и смотреть 4K- и 8K-контент. Высокая пропускная способность также ускоряет загрузку больших файлов и работу с облачными сервисами и онлайн-играми.

Запуск тарифа «Максимальный» в «Республике» — первый этап тестирования новой скорости. В дальнейшем «Киевстар» будет рассматривать возможности расширения доступности услуги на другие жилые комплексы и города.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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