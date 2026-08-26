Huawei представила антенну, которая сокращает их количество на базовых станциях 5G на 90%

Huawei совместно с крупнейшим оператором Саудовской Аравии STC запустила в Эр-Рияде первую в мире многодиапазонную многолучевую систему MB², сообщает Huawei Central. Одна антенна одновременно работает в восьми частотных диапазонах и формирует до 10 направленных лучей.

Система охватывает диапазон от 13 до 38 ГГц и поддерживает частоты 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32 и 38 ГГц. По данным Huawei, эта технология позволяет сократить количество антенн, необходимых на базовых станциях, на 90%. Меньше оборудования — больше свободного места на вышках. При этом снижаются расходы операторов на аренду площадок и обслуживание оборудования.

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Такое решение потребовалось в связи со стремительным развитием сетей 5G в Саудовской Аравии. Компании STC необходимо было увеличить пропускную способность радиорелейной инфраструктуры и обеспечить связь сразу по нескольким направлениям.

Huawei и STC также сократили время установки оборудования с трёх часов до 20 минут. Это должно ускорить развёртывание новых каналов связи.

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Более широкий контекст развития мобильной инфраструктуры Huawei — технология GigaUplink, которую компания представила на выставке MWC Shanghai 2026. Она в пять раз ускоряет восходящий канал мобильных сетей и улучшает покрытие на 10 дБ.