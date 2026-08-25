Vodafone подвел итоги первого месяца открытого тестирования 5G в Киеве

Сетью 5G Vodafone в Киеве за первый месяц открытого тестирования воспользовались более 635 тысяч уникальных абонентов. В общей сложности они скачали более 875 ТБ трафика, сообщила пресс-служба оператора.
Этот объем примерно равен 127 тысячам часов видео в формате 4K. Это почти 15 лет непрерывного просмотра.
Интерес к сети не ограничился днём запуска. В первый день работы 5G в столице абоненты скачали более 25 ТБ. В дальнейшем сеть ежедневно передавала в среднем более 29 ТБ, то есть после ажиотажа первых дней нагрузка не снизилась, а выросла.
Рейтинг районов изменился
В конце июля оператор впервые продемонстрировал, как покрытие 5G распределяется по районам Киева. За месяц ситуация заметно изменилась.
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Компания ведет два отдельных рейтинга, и лидеры в них не совпадают. Первый — по общему объему 5G-трафика. Здесь первое место удержал Шевченковский район, а на второе место вышел Соломенский, поменяв местами с Днепровским.
Второй рейтинг — по среднему объему трафика на одну базовую станцию. Он показывает не размер района, а то, насколько активно люди в нём пользуются сетью. Именно здесь сменился лидер. Месяц назад первым был Голосеевский, теперь рейтинг возглавляет Соломенский.
Наиболее заметно поднялся Дарницкий район — с восьмого места на пятое. В целом за месяц изменили свои позиции семь районов из десяти.
Где работает сеть
Открытое тестирование 5G в столице компания Vodafone начала 22 июля 2026 года сразу во всех десяти административных районах. Поэтому рейтинг охватывает весь город, а не отдельные его части. Сеть работает на оборудовании европейского производителя Nokia в диапазоне 3500 МГц.
Клиенты оператора могут пользоваться связью пятого поколения в любом районе Киева. Компания отобразила территорию тестового покрытия на отдельной карте.
Киев стал четвертым населенным пунктом, где Vodafone начал тестирование 5G, — после Львова, Бородянки и Харькова. В целом сетью пятого поколения оператора уже воспользовались почти 1,3 миллиона уникальных абонентов по всей стране. В ближайшее время компания планирует провести тестирование технологии в Одессе.
Как воспользоваться 5G в Киеве
Оценить новый уровень скорости мобильного интернета могут все клиенты Vodafone, имеющие SIM-карты и смартфоны с поддержкой 5G. Подключать дополнительные услуги или менять тарифный план не требуется.
Трафик в сети 5G тарифицируется так же, как и трафик LTE/4G, в соответствии с действующим тарифным планом клиента. Если SIM-карта и смартфон поддерживают эту технологию, а в настройках устройства выбран соответствующий тип сети, подключение к 5G в зоне покрытия происходит автоматически.
Проверить готовность SIM-карты очень просто. Если она работает в сети 4G, то поддерживает и 5G. Достаточно посмотреть на обозначение 4G/LTE на экране смартфона или набрать *222#.