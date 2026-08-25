Vodafone подвел итоги первого месяца открытого тестирования 5G в Киеве

Сетью 5G Vodafone в Киеве за первый месяц открытого тестирования воспользовались более 635 тысяч уникальных абонентов. В общей сложности они скачали более 875 ТБ трафика, сообщила пресс-служба оператора.

Этот объем примерно равен 127 тысячам часов видео в формате 4K. Это почти 15 лет непрерывного просмотра.

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Интерес к сети не ограничился днём запуска. В первый день работы 5G в столице абоненты скачали более 25 ТБ. В дальнейшем сеть ежедневно передавала в среднем более 29 ТБ, то есть после ажиотажа первых дней нагрузка не снизилась, а выросла.

Рейтинг районов изменился

В конце июля оператор впервые продемонстрировал, как покрытие 5G распределяется по районам Киева. За месяц ситуация заметно изменилась.

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Компания ведет два отдельных рейтинга, и лидеры в них не совпадают. Первый — по общему объему 5G-трафика. Здесь первое место удержал Шевченковский район, а на второе место вышел Соломенский, поменяв местами с Днепровским.

Второй рейтинг — по среднему объему трафика на одну базовую станцию. Он показывает не размер района, а то, насколько активно люди в нём пользуются сетью. Именно здесь сменился лидер. Месяц назад первым был Голосеевский, теперь рейтинг возглавляет Соломенский.

Рейтинг активности 5G Районы Киева, август 2026 По среднему объёму трафика на одну базовую станцию 1 Соломенский ▲ 1 2 Голосеевский ▼ 1 3 Подольский — 4 Шевченковский ▲ 1 5 Дарницкий ▲ 3 6 Днепровский ▼ 2 7 Святошинский — 8 Печерский ▲ 1 9 Деснянский ▼ 3 10 Оболонский — Стрелками обозначено изменение позиции по сравнению с рейтингом за первую неделю работы сети (конец июля 2026 года).

Наиболее заметно поднялся Дарницкий район — с восьмого места на пятое. В целом за месяц изменили свои позиции семь районов из десяти.

Где работает сеть

Открытое тестирование 5G в столице компания Vodafone начала 22 июля 2026 года сразу во всех десяти административных районах. Поэтому рейтинг охватывает весь город, а не отдельные его части. Сеть работает на оборудовании европейского производителя Nokia в диапазоне 3500 МГц.

Клиенты оператора могут пользоваться связью пятого поколения в любом районе Киева. Компания отобразила территорию тестового покрытия на отдельной карте.

Киев стал четвертым населенным пунктом, где Vodafone начал тестирование 5G, — после Львова, Бородянки и Харькова. В целом сетью пятого поколения оператора уже воспользовались почти 1,3 миллиона уникальных абонентов по всей стране. В ближайшее время компания планирует провести тестирование технологии в Одессе.

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Как воспользоваться 5G в Киеве

Оценить новый уровень скорости мобильного интернета могут все клиенты Vodafone, имеющие SIM-карты и смартфоны с поддержкой 5G. Подключать дополнительные услуги или менять тарифный план не требуется.

Трафик в сети 5G тарифицируется так же, как и трафик LTE/4G, в соответствии с действующим тарифным планом клиента. Если SIM-карта и смартфон поддерживают эту технологию, а в настройках устройства выбран соответствующий тип сети, подключение к 5G в зоне покрытия происходит автоматически.

Проверить готовность SIM-карты очень просто. Если она работает в сети 4G, то поддерживает и 5G. Достаточно посмотреть на обозначение 4G/LTE на экране смартфона или набрать *222#.