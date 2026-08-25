Украина поднялась в мировом рейтинге мобильного интернета и обогнала Великобританию

По итогам июля Украина заняла 59-е место в мировом рейтинге мобильного интернета, поднявшись на пять позиций. Киев в рейтинге городов поднялся сразу на 50 позиций, свидетельствуют данные Speedtest Global Index.

Этот рейтинг ежемесячно составляет аналитическая компания Ookla по результатам измерений, проводимых пользователями сервиса Speedtest. Страны и города она ранжирует отдельно для мобильного и фиксированного доступа, а ключевым показателем служит медианная скорость загрузки. С июня 2024 года в выборку попадают только те локации, которые соответствуют критерию Precision Threshold.

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В мобильном сегменте Украина оказалась между Ирландией и Чили. Медианная скорость загрузки достигла 82,22 Мбит/с, тогда как месяцем ранее она составляла 70,2 Мбит/с. Позади осталась и Великобритания — она занимает 62-е место с показателем 74,57 Мбит/с.

Скорость загрузки в украинских мобильных сетях составляет 15,73 Мбит/с, задержка — 23 мс. Оба показателя превосходят мировые медианы, равные 14,19 Мбит/с и 24 мс. Зато по скорости загрузки страна заметно отстает от мирового уровня в 109,73 Мбит/с.

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Главным драйвером роста стал Киев. Столица заняла 55-е место среди городов мира с результатом 161,39 Мбит/с. Харьков поднялся на шесть позиций и занял 61-е место с медианной скоростью 156,13 Мбит/с. Оба города почти вдвое опережают показатель по стране в целом.

Этот рост совпал с появлением в столице сетей пятого поколения. В июле «Киевстар» открыл в Киеве крупнейшую тестовую зону 5G в рамках пилотного проекта Минцифры. Тогда же Vodafone сообщил, что за первые сутки открытого тестирования к его сети подключились 135 тысяч абонентов.

На рынке фиксированного широкополосного доступа изменений практически нет. Украина второй месяц подряд занимает 80-е место среди 151 страны. Ее соседями в таблице по-прежнему остаются Греция и Азербайджан. Медианная скорость загрузки здесь составляет 92,81 Мбит/с, скорость отправки — 93,92 Мбит/с, задержка — 4 мс. В течение последнего года эти показатели практически не изменились.

В городском рейтинге фиксированного интернета Киев остался на 104-м месте с результатом 94,67 Мбит/с. Харьков опустился на две строчки, до 114-го места. Его медианная скорость загрузки — 92,85 Мбит/с.

Первые места в обоих рейтингах не изменились. Самый быстрый мобильный интернет — в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) со скоростью 663,50 Мбит/с. Далее следуют Катар со скоростью 548,35 Мбит/с и Кувейт со скоростью 392,52 Мбит/с. В сегменте фиксированного доступа лидирует Сингапур со скоростью 451,14 Мбит/с. За ним следуют ОАЭ со скоростью 382,87 Мбит/с и Чили со скоростью 380,93 Мбит/с. Замыкает таблицу Афганистан со скоростью 5,29 Мбит/с.