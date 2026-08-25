Netflix может добавить сервисы конкурентов в своё приложение

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Netflix
Фото: Derek Malcolm / Digital Trends

Netflix обсуждает возможность интегрировать в собственное приложение контент сторонних стриминговых сервисов. Среди вариантов, которые рассматривало руководство компании, — Peacock от NBCUniversal и Fox One от Fox Corporation, сообщает The New York Times.

Окончательное решение в Netflix ещё не принято, поэтому конкретные сроки появления стороннего контента в приложении пока неизвестны. Также пока не ясно, в каком формате компания сможет предложить его пользователям.

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Возможны два варианта. Первый — продажа отдельных подписок на Peacock и Fox One прямо из приложения Netflix. По такому принципу Amazon Prime Video уже предлагает подписку на HBO Max. Второй — полная интеграция стороннего контента в собственную библиотеку: так YouTube недавно поступил с Peacock в рамках подписки YouTube Premium. Пока Netflix не уточнял, какой из подходов ему ближе.

Для Netflix такой шаг стал бы заметным изменением стратегии. Amazon Prime Video и Roku уже давно позволяют оформлять подписки на сервисы-конкуренты прямо со своих платформ. Netflix же лишь недавно начал участвовать в совместных пакетах со сторонними сервисами.

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В ближайшее время компания не планирует заключать новые подобные соглашения. То есть это стратегия на несколько лет вперёд. Впрочем, подобное партнёрство Netflix уже тестирует во Франции. В июне 2026 года сервис интегрировал в приложение прямые эфиры и контент французского телеканала TF1.

Сопредседатель Netflix Грег Питерс назвал результаты сотрудничества с TF1 «многообещающими». По его словам, компания готова рассматривать и другие подобные соглашения. Условие одно — они должны быть выгодными для подписчиков, партнеров и самого Netflix.

Такой подход вписывается в более широкую тенденцию среди стриминговых сервисов. Раньше компании в основном боролись за новых подписчиков. Теперь они всё чаще стремятся стать тем единственным приложением, которое зритель открывает первым, — даже если для этого придётся объединяться с давними конкурентами. В частности, Netflix также рассматривает запуск собственных линейных телеканалов с непрерывным показом фильмов и сериалов, чтобы удержать вовлеченность зрителей.

Помимо внимания зрителей, стриминговым сервисам приходится бороться и за авторов контента. Так, YouTube готов платить популярным блогерам миллионы долларов, чтобы их новые видео в течение определённого времени выходили только на этой платформе. Таким образом сервис пытается удержать авторов от заключения параллельных соглашений с Netflix. Тот, в свою очередь, платит создателям за одновременную публикацию контента на обеих платформах.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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