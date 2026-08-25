Kvartal TV меняет название на RAZ 3 и прекращает спутниковое вещание

С 1 сентября 2026 года телеканал Kvartal TV меняет название на RAZ 3 и прекращает вещание через спутник. Об этом говорится в письме ООО «Вижн Медиа» провайдерам аудиовизуальных услуг, копия которого имеется в распоряжении редакции Mediasat.

Ребрендинг ограничивается названием и логотипом. Сетка вещания, концепция, тематическая направленность и наполнение канала остаются неизменными. Вещание будет продолжаться бесперебойно, в соответствии с установленным порядком.

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Вещание сигнала через спутник будет прекращено в 00:00 в ночь на 1 сентября. В дальнейшем сигнал телеканала будет передаваться исключительно через IP-инфраструктуру, поэтому единственным способом приема станет наземный канал. Это касается провайдеров и операторов кабельного телевидения, которые ретранслируют телеканал в своих сетях.

Вместе с названием меняется и правообладатель телеканала. Им становится ООО «Мрия Медиа Продакшнс» (MRIYA MEDIA PRODUCTIONS, LLC) с идентификатором СМИ I80-00035. Компания зарегистрирована в городе Шеридан, штат Вайоминг, США. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес телеканал в Перечень зарегистрированных иностранных линейных СМИ.

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Распространять сигнал провайдерам и оказывать техническую поддержку будут ООО «Космонова Бродкаст» и ЧП «К-Медиа Плюс» (принадлежит Виктору Самойленко).

Нынешние изменения происходят спустя несколько месяцев после того, как телеканал объявил о закрытии. В конце марта 2026 года Kvartal TV сообщил, что прекратит вещание с 30 апреля. Однако уже в начале апреля канал отменил это решение и продолжил работу.

Мнение эксперта

Смена названия скрывает гораздо более глубокие процессы, считает медиаэксперт Андрей Соломаха. В комментарии для Mediasat он отметил, что в письме события представлены как технические корректировки. На самом деле же меняются и правообладатель, и сам телеканал. Вместо украинского юридического лица, зарегистрированного в Нацсовете, права переходят к американской компании MRIYA MEDIA PRODUCTIONS, LLC. Она получает вещателя уже под другим названием, но сохраняет прежнее содержание.

Эксперт считает, что главная цель такой схемы заключается в сохранении существующей дистрибьюторской сети и сложившихся финансовых потоков. Такое положение дел должно сохраняться как минимум до 31 декабря 2026 года.

Дальнейшая судьба канала в 2027 году, по оценке Соломахи, находится под большим вопросом. Он утверждает, что телеканал фактически переходит к компании «Поверхность ТВ» Виктора Самойленко. Она является прямым конкурентом дистрибьюторского подразделения медиагруппы «1+1». Поэтому эксперт прогнозирует, что «1+1» откажется от дистрибуции канала конкурента. Он также сомневается в том, что условия для правообладателей контента «Квартала» будут более выгодными. Роялти от «Поверхность ТВ» вряд ли превысят поступления от дистрибуции через «1+1».

Соломаха не ожидает долгосрочного сотрудничества. По его прогнозу, стороны проработают до 2027 года и расстанутся, поскольку «Поверхность ТВ» не сможет выполнить взятые на себя финансовые обязательства. Вокруг этой компании тянется шлейф судебных процессов, в частности споров с Общественным вещателем и крупными медиагруппами. Из-за этого эксперт прогнозирует рынку новую волну турбулентности. Как минимум, это будут жесткие судебные баталии, а в худшем случае — уголовные дела.