Компания Maxell возобновила выпуск аудиокассет

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Maxell і Disk Union випустили спецсерію аудіокасет UD-60U
Фото: : Maxell / Disk Union

Компания Maxell совместно с японской компанией Disk Union выпустила специальный тираж аудиокассет UD-60U в узнаваемом чёрно-красном оформлении. Носители будут продаваться в Японии по цене 990 иен ($6,25) за штуку.

UD-60U рассчитана на 60 минут записи. По своим характеристикам она не отличается от классической серии. Вместо привычного логотипа UD на кассете — стилизованный DU. Помимо продажи поштучно, имеется также упаковка из трёх кассет за 2900 иен ($18,28).

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Обе компании откровенно рассчитывают на ностальгию покупателей. Кассеты должны напомнить об оригинальной серии UD тем, кто на ней вырос, отмечают в Disk Union. Там же в шутку предлагают записывать на новые носители музыку с виниловых пластинок.

Maxell і Disk Union випустили спецсерію аудіокасет UD-60U

UD-60U — это кассета типа I на основе оксида железа. По качеству записи такие носители уступали более дорогостоящим хромовым кассетам типа II и «металлическим» кассетам типа IV. Последние использовались, в частности, для высококачественной записи музыки.

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Зато обычные кассеты Type I хорошо знакомы поклонникам ретро компьютеров. В 1970–1980-х годах такие кассеты широко использовались в качестве носителей программ и данных для домашних 8-битных компьютеров. Среди них — Commodore VIC-20 и Plus/4, ZX Spectrum, Amstrad CPC, MSX и BBC Micro. На такое применение обращают внимание профильные СМИ. Сами Maxell и Disk Union в промо материалах его не упоминают.

Серия UD появилась на рынке в 1970 году как массовый продукт с низким уровнем шума. Впоследствии компания Maxell начала использовать в ней более чистый магнитный слой на основе гамма-гематита. Такие кассеты использовали и крупные музыкальные лейблы — на них выпускали альбомы. Основными конкурентами UD были TDK SD и Sony HF.

К прежнему дизайну Maxell вернулась в 2016 году, когда вновь выпустила в продажу кассеты в ретро-упаковке. В 2025 году компания совместно с Disk Union выпустила первую партию возрождённых UD. Она вызвала заметный интерес у покупателей. Теперь партнёры подготовили новый тираж.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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