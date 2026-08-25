«Киевстар» первым среди украинских операторов запустил eSIM для путешествий

«Киевстар» первым среди украинских операторов запустил SIM-карту для путешествий — отдельную eSIM для мобильного интернета в роуминге без ежемесячной абонентской платы. Услуга доступна в 38 странах, а пользователь оплачивает только выбранный пакет гигабайт.

SIM для путешествий — это отдельная eSIM с новым номером для мобильного интернета за границей. Звонки и SMS она не предусматривает. Абонент выбирает пакет на 5, 10, 20 или 40 ГБ и оплачивает только его. Воспользоваться ею могут не только клиенты «Киевстара» — eSIM доступна и абонентам других операторов.

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Чтобы подключить электронную SIM-карту для путешествий, необходимо приобрести её в интернет-магазине «Киевстар». Затем — установить eSIM на смартфон с поддержкой этой технологии и активировать её. После этого мобильный интернет в роуминге становится доступен во всех странах, где действует эта услуга.

География покрытия охватывает 38 стран, в том числе Австрию, Азербайджан, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Грецию, Данию, Эстонию, Ирландию, Исландию, Испанию, Италию, Кипр, Латвию, Литву, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Молдову, Нидерланды, Германию, Норвегию, Объединенные Арабские Эмираты, Польшу, Южную Корею, Португалию, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, США, Турцию, Венгрию, Финляндию, Францию, Хорватию, Чехию и Швецию. Услуга также доступна в Гваделупе, Мартинике и Французской Гвиане. В некоторых странах покрытие распространяется и на популярные острова и территории: Канарские и Азорские острова, Мадейру, Корсику, Ибицу, Ватикан и Сан-Марино.

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По словам генерального директора «Киевстара» Александра Комарова, мобильный интернет — одна из основных потребностей украинцев за рубежом. Поэтому компания хотела предоставить пользователям простой выбор: отдельную eSIM с оплатой только за нужный пакет интернета. «Важно, что воспользоваться этим решением могут не только абоненты «Киевстара», но и пользователи других мобильных операторов», — отметил он.

«Киевстар» продолжает развивать услуги для абонентов за рубежом и расширять технологические возможности роуминга. Еще в марте 2026 года оператор запустил VoLTE в роуминге в 37 странах — эта технология обеспечивает голосовые звонки через сети 4G. Также действует 5G-роуминг в десятках стран мира. Кроме того, работает услуга «Роуминг как дома». Она позволяет пользоваться мобильной связью за рубежом на условиях, приближенных к домашнему тарифу.