Футбольные лиги Англии и Шотландии обвинили российский телеканал в пиратских трансляциях

Английская футбольная лига (EFL) и Шотландская профессиональная футбольная лига (SPFL) начали расследование в связи с незаконными трансляциями своих матчей на российском телеканале «Футбол». Обе лиги не исключают подачи судебного иска против телеканала, пишет The Guardian.

Права на трансляцию английских матчей канал утратил ещё в марте 2022 года, когда EFL расторгла контракт. Тогда же SPFL приостановила показ матчей шотландской Премьер-лиги на «Матч ТВ».

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На прошлой неделе EFL получила сообщение о том, что канал «Футбол» показал несколько матчей Чемпионшипа — второго по силе дивизиона английского футбола. Лига направила жалобу российской стороне, однако канал проигнорировал предупреждение и продолжил пиратскую трансляцию. В эфире оказались и матчи шотландской Премьер-лиги.

Теперь обе организации оставляют за собой право обратиться в суд. Иск может касаться как самого канала, так и лиц, предоставляющих ему доступ к матчам.

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Шотландская лига проводит расследование совместно с компанией Infront, которая владеет правами на трансляцию.

Европейские лиги уже не впервые ведут судебные тяжбы из-за пиратской трансляции матчей. В мае 2026 года испанский суд отказался оштрафовать NordVPN по делу о трансляциях Ла Лиги. Сама Ла Лига борется с пиратством с помощью массовых блокировок. В июле 2026 года под них попали более 500 тысяч легальных сайтов.