Apple выпустила новые Mac mini и Mac Studio на базе чипов M6 и M5

Apple представила обновленные Mac mini и Mac Studio с новыми чипами линейки M6 и M5. Предварительный заказ на обе модели начинается сегодня, 25 августа, а продажи стартуют 22 сентября.

Mac mini получил чипы M6 и M5 Pro. Базовая версия будет стоить от 899 долларов, а модель с M5 Pro — от 1699 долларов. Mac Studio построен на базе чипов M5 Max и M5 Ultra. Его цена составляет от 2499 и 5499 долларов соответственно.

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Производительность Mac mini с чипом M6 в задачах, связанных с искусственным интеллектом, выросла в четыре раза, сообщили в Apple. Скорость работы графики и накопителя увеличилась вдвое, а производительность процессора — на 40 %. Версия с чипом M5 Pro обеспечивает ещё более высокие показатели во всех этих областях.

The new Mac mini is here. Small in size. Big on performance. From everyday productivity to all things AI, it can help you do it all. pic.twitter.com/GopxcHM5od — Tim Cook (@tim_cook) August 25, 2026

Обе модификации Mac mini поддерживают Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Проводное соединение работает со скоростью 2,5 Гбит/с с возможностью повышения до 10 Гбит/с. Эти изменения сочетаются с возможностями macOS 27 и новым поколением Apple Intelligence, в частности с обновленной Siri. Это делает Mac mini существенным обновлением линейки, заявили в Apple.

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Apple назвала Mac Studio на базе M5 Max и M5 Ultra самым мощным компьютером в своей линейке. Производительность при решении задач с использованием искусственного интеллекта выросла в 4,3 раза. Скорость работы накопителя увеличилась вдвое, графики — в 1,8 раза, а процессора — в 1,3 раза. Также возросла пропускная способность памяти.

По словам компании, это расширяет возможности дизайнеров, разработчиков и специалистов по анализу данных.