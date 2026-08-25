Apple выпустила новые Mac mini и Mac Studio на базе чипов M6 и M5

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Mac mini та Mac Studio
Фото: Jeffrey Hazelwood / CNET

Apple представила обновленные Mac mini и Mac Studio с новыми чипами линейки M6 и M5. Предварительный заказ на обе модели начинается сегодня, 25 августа, а продажи стартуют 22 сентября.

Mac mini получил чипы M6 и M5 Pro. Базовая версия будет стоить от 899 долларов, а модель с M5 Pro — от 1699 долларов. Mac Studio построен на базе чипов M5 Max и M5 Ultra. Его цена составляет от 2499 и 5499 долларов соответственно.

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Производительность Mac mini с чипом M6 в задачах, связанных с искусственным интеллектом, выросла в четыре раза, сообщили в Apple. Скорость работы графики и накопителя увеличилась вдвое, а производительность процессора — на 40 %. Версия с чипом M5 Pro обеспечивает ещё более высокие показатели во всех этих областях.

Обе модификации Mac mini поддерживают Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Проводное соединение работает со скоростью 2,5 Гбит/с с возможностью повышения до 10 Гбит/с. Эти изменения сочетаются с возможностями macOS 27 и новым поколением Apple Intelligence, в частности с обновленной Siri. Это делает Mac mini существенным обновлением линейки, заявили в Apple.

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Apple назвала Mac Studio на базе M5 Max и M5 Ultra самым мощным компьютером в своей линейке. Производительность при решении задач с использованием искусственного интеллекта выросла в 4,3 раза. Скорость работы накопителя увеличилась вдвое, графики — в 1,8 раза, а процессора — в 1,3 раза. Также возросла пропускная способность памяти.

По словам компании, это расширяет возможности дизайнеров, разработчиков и специалистов по анализу данных.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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