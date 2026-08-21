VK подала иск против Apple из-за удаления приложений из App Store

19 августа юридическое лицо холдинга VK — ООО «ВК» — подало иск против Apple в Арбитражный суд Москвы, сообщает РБК. Ответчиками по делу выступают Apple Inc, Apple Distribution International Ltd и российское подразделение «Эппл рус». Дело рассматривается судом первой инстанции.

VK требует вернуть свои приложения в App Store. Компания также просит восстановить возможность пользователей получать от них уведомления. В случае неисполнения решения суда истец просит взыскать с Apple судебный штраф отдельно за каждое приложение. Для социальной сети «ВКонтакте» эта сумма составляет 50 млн рублей в день. За VK Music предусмотрено 5 млн рублей в день, за «Одноклассники» — 3 млн рублей. Штраф предлагается начислять в полном объеме, начиная с шестого дня после вынесения решения. Также VK требует взыскать с Apple 200 тыс. рублей судебных издержек на уплату государственной пошлины.

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«Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store. В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в App Store, восстановить возможность для пользователей получать уведомления из приложений и взыскать штраф в случае неисполнения решения суда», — заявили в пресс-службе VK.

Apple удалила приложения VK из App Store в конце июня. Из магазина исчезли «ВКонтакте», VK Music, VK Messenger, VK Video, VK Знакомства и VK Звонки. Также исчезли «Дзен», «Одноклассники», «Хмара Mail», почта Mail, Skillbox и «Юла». Компания объяснила своё решение соблюдением санкционных правил. В VK в ответ заявили, что компания никогда не подпадала под санкции и не фигурировала в санкционных списках.

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Через несколько недель приложения VK исчезли и из магазина Google Play на устройствах Android. Этот шаг совпал с новым пакетом санкций ЕС против компании. Тогда же холдинг объявил о продаже 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика.