VK подала иск против Apple из-за удаления приложений из App Store

Новости
ВКонтакте / vk.com

19 августа юридическое лицо холдинга VK — ООО «ВК» — подало иск против Apple в Арбитражный суд Москвы, сообщает РБК. Ответчиками по делу выступают Apple Inc, Apple Distribution International Ltd и российское подразделение «Эппл рус». Дело рассматривается судом первой инстанции.

VK требует вернуть свои приложения в App Store. Компания также просит восстановить возможность пользователей получать от них уведомления. В случае неисполнения решения суда истец просит взыскать с Apple судебный штраф отдельно за каждое приложение. Для социальной сети «ВКонтакте» эта сумма составляет 50 млн рублей в день. За VK Music предусмотрено 5 млн рублей в день, за «Одноклассники» — 3 млн рублей. Штраф предлагается начислять в полном объеме, начиная с шестого дня после вынесения решения. Также VK требует взыскать с Apple 200 тыс. рублей судебных издержек на уплату государственной пошлины.

- Реклама -

«Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store. В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в App Store, восстановить возможность для пользователей получать уведомления из приложений и взыскать штраф в случае неисполнения решения суда», — заявили в пресс-службе VK.

Apple удалила приложения VK из App Store в конце июня. Из магазина исчезли «ВКонтакте», VK Music, VK Messenger, VK Video, VK Знакомства и VK Звонки. Также исчезли «Дзен», «Одноклассники», «Хмара Mail», почта Mail, Skillbox и «Юла». Компания объяснила своё решение соблюдением санкционных правил. В VK в ответ заявили, что компания никогда не подпадала под санкции и не фигурировала в санкционных списках.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Через несколько недель приложения VK исчезли и из магазина Google Play на устройствах Android. Этот шаг совпал с новым пакетом санкций ЕС против компании. Тогда же холдинг объявил о продаже 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Киевстар» развернет сеть 5G по всей Украине только после окончания войны

Генеральный директор «Киевстара» Александр Комаров заявил, что сеть 5G по всей стране развернут только после войны. Причина — проверка совместимости частот с военным оборудованием.
Новости

LG Display представила FLiPP — технологию производства OLED-панелей без металлических масок

LG Display научилась производить OLED-дисплеи без металлических масок. Первыми панели, изготовленные по технологии FLiPP, получат планшеты и мониторы, а впоследствии — телевизоры и другие устройства.
Новости

Стоимость всех тарифов YouTube Premium в Украине выросла почти вдвое

YouTube повысил цены на подписку Premium в Украине — индивидуальный тариф теперь стоит 179 грн вместо 99. Семейный тариф подорожал до 299 грн, студенческий — до 109 грн.
Новости

Nielsen будет подсчитывать телезрителей с помощью наручных устройств

С 31 августа компания Nielsen будет учитывать совместный просмотр с помощью наручных устройств участников панели. Устройство улавливает звук передач, поэтому подтверждать присутствие у экрана не требуется.
Новости

На время промоакции lifecell TV открыл доступ ко всем телеканалам, кроме пакета «Ночной»

С 20 по 30 августа абоненты lifecell TV получили промо-доступ к пакету «Премиум». Предложение действует для клиентов lifecell, «Датагруп» и Volia с оплаченным тарифом.