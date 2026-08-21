В Казахстане 124 поезда оснастят спутниковым интернетом Starlink

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У Казахстані обладнують поїзди супутниковим інтернетом Starlink
Фото: Transtelecom

Казахстанский оператор «Транстелеком» поэтапно подключает спутниковый интернет Starlink в поездах местного перевозчика АО «Пассажирские перевозки». Проект охватывает 50 маршрутов, 124 состава и 1 235 вагонов. На части поездов услуга уже работает.

Остальные составы будут оборудованы в соответствии с графиком реализации проекта. По завершении проекта пассажиры смогут пользоваться интернетом на значительно большем числе железнодорожных маршрутов Казахстана.

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В августе 2025 года об оснащении поездов спутниковым интернетом объявил министр цифрового развития Жаслан Мадиев. Речь шла как о Starlink, так и о OneWeb. Тогда же Starlink начал работу в стране.

Спутниковая связь должна расширить доступ к интернету именно во время поездок. Речь идет прежде всего об участках маршрутов, где покрытие традиционных сетей ограничено.

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«Транстелеком» — один из крупнейших операторов связи Казахстана. Компания работает в сфере телекоммуникаций, цифровизации и системной интеграции в ИТ, связи, автоматике и энергетике.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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