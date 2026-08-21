Украина ввела санкции против создателей мультсериала «Маша и Медведь»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении пяти россиян и четырёх организаций, причастных к созданию мультсериала «Маша и Медведь». Соответствующий указ №747/2026 глава государства подписал 20 августа, сообщается на сайте президента.

Указ ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Основанием для ограничений стало содержание самой анимации. Сериал распространяет «пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, что представляет угрозу национальной безопасности Украины», — отмечается в сообщении.

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Под санкции попала студия «Анимаккорд» — создатель мультсериала. Ограничения касаются также её основателя и генерального директора. В списке — автор сценария, режиссёр, продюсер и владелец прав на сериал.

Решение в отношении создателей «Маши и Медведя» стало частью более широкого пакета санкций. В тот же день президент подписал ещё три указа. Они касаются предприятий российского военно-промышленного комплекса и компаний, входящих в подсанкционную группу «Русал». Третий указ направлен против коллаборационистов и российских высокопоставленных чиновников.

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Санкции против «Анимакорда» в Украине требовали как минимум с осени 2025 года. В начале июля 2026 года Центр противодействия дезинформации СНБО обновил аналитику мультсериала. Тогда же он рекомендовал ввести ограничения. По выводам центра, мультфильм формирует положительный образ России и нормализует советскую символику в детской среде.

В июне 2026 года Netflix приобрел права на восьмой и девятый сезоны мультсериала. Сервис также продлил соглашение в отношении предыдущих сезонов и спин-оффов. Именно это соглашение побудило центр вернуться к этой теме.

Мультсериал студии «Анимаккорд» по-прежнему пользуется популярностью и в Украине. В августе 2025 года он возглавил рейтинг детских YouTube-каналов страны с 813 млн просмотров. В топ-10 тогда преобладал русскоязычный контент.