Стоимость всех тарифов YouTube Premium в Украине выросла почти вдвое

YouTube почти вдвое повысил стоимость подписки Premium в Украине — индивидуальный тариф подорожал с 99 до 179 грн в месяц, а семейный — со 149 до 299 грн. Обновленные цены уже появились на странице сервиса.

Подорожал и студенческий тариф — с 59 до 109 грн в месяц. Семейная подписка, как и раньше, распространяется на пять участников. Украинские пользователи начали получать уведомления о новой стоимости.

- Реклама -

Прежние цены оставались практически неизменными почти восемь лет. Компания Google запустила YouTube Premium в Украине в ноябре 2018 года. Индивидуальная подписка тогда стоила те же 99 грн, а семейная — 149 грн.

В то же время YouTube расширяет географию действия более дешевого тарифа Premium Lite. Платформа объявила, что доступ к нему появится во всех странах, где работает обычный тариф Premium. Украина входит в этот список. В настоящее время упрощенный тариф доступен в 63 странах, тогда как полный тариф Premium — в 120.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Впервые тарифный план Premium Lite был запущен в марте 2025 года для ограниченного числа стран. Цена устанавливается отдельно для каждого рынка. Тогда в США тариф стоил 7,99 доллара в месяц, а в апреле 2026 года подорожал до 8,99 доллара.

По сравнению с полным тарифом Premium эконом-тариф имеет ряд ограничений. Он удаляет рекламу из большинства обычных видео и позволяет скачивать их и воспроизводить в фоновом режиме. Однако реклама может оставаться в музыкальных клипах, Shorts, результатах поиска и на главной странице. YouTube Music Premium в тариф не входит, как и фоновое воспроизведение и скачивание Shorts.

Различается и доход авторов от просмотров по этим двум тарифам. От подписок Premium Lite в общий пул для авторов поступает 60 % чистого дохода. Для обычной подписки Premium — всего 30 %.

Изменения для авторов не ограничиваются выплатами. С 1 февраля 2027 года YouTube вдвое повысит пороги просмотров для вступления в партнерскую программу. Действующих участников новые требования не коснутся.

Пользоваться Premium Lite в Украине пока нельзя. YouTube не сообщил ни точной даты запуска, ни местной цены.