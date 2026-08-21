Пассивные настенные плитки почти вдвое ускорили беспроводную связь в помещениях

Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали настенные плитки, которые пассивно отражают радиосигнал. В пяти реальных помещениях они почти вдвое повысили среднюю скорость беспроводной связи. Разработку FlowForm представили 19 августа 2026 года на конференции ACM SIGCOMM в Денвере.

С ростом объемов данных беспроводная связь переходит на всё более высокие частоты — десятки и сотни гигагерц. Такие волны несут больше информации, однако хуже распространяются в помещениях. Они плохо проходят сквозь стены и почти не огибают препятствия. Из-за этого покрытие обрывается уже через несколько метров от передатчика.

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FlowForm устраняет эти пробелы с помощью отражения. Плитка имеет размер 6×6 дюймов, то есть около 15×15 см. На ней размещены тысячи элементов, размер которых меньше длины самой волны. Плитки печатают на 3D-принтере из пластиковой нити и покрывают токопроводящей краской. Каждая стоит примерно два доллара. Питание, управление и координация в режиме реального времени ей не требуются.

Разработчики изготовили два типа отражающих плиток. Одни передают большие потоки данных вглубь помещения. Другие рассеивают сигнал в зоны, где его уже принимают устройства конечных пользователей. Характеристики отражения для каждой плитки рассчитываются на основе плана того помещения, где она будет установлена.

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Фото: David Baillot / UC San Diego Jacobs School of Engineering

Плитки тестировали на испытательном стенде миллиметрового диапазона. Средняя скорость передачи данных выросла почти вдвое. Зона покрытия в сложных условиях увеличилась более чем вдвое.

Эти результаты авторы сравнивают с показателями активных реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей (RIS). Это одна из ведущих технологий в современных исследованиях 6G. По оценке разработчиков, пассивные плитки достигают уровня активных RIS, а местами даже превосходят его. При этом стоимость одного активного RIS-устройства миллиметрового диапазона легко превышает несколько тысяч долларов. К тому же оно требует питания и отдельных протоколов координации.

Пассивный подход устраняет и препятствия для внедрения. Плитки не требуют изменений в прошивке оборудования или в стандартных сетевых протоколах. Сама сеть даже не должна «знать» о наличии метаповерхности. Разработчики отмечают, что такое решение совместимо со всеми актуальными протоколами миллиметрового диапазона.

Старший автор исследования Синьюй Чжан возглавляет Центр беспроводной связи Калифорнийского университета в Сан-Диего. Первый автор статьи — аспирант Уцюн Чжао. «Технологии миллиметровых волн обладают большим потенциалом, учитывая невероятные объемы данных, которые они способны передавать», — отметил Чжан.

Исследование финансировалось Офисом заместителя министра обороны США. Команда подала предварительную заявку на патент и готова к сотрудничеству с промышленными партнерами.