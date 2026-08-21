Nielsen будет подсчитывать телезрителей с помощью наручных устройств

Nielsen объявила о семи изменениях в методологии измерения телеаудитории в США. Главное из них — учет совместного просмотра по данным с наручных устройств участников панели. Обновления вступят в силу 31 августа 2026 года.

Устройства напоминают смарт-часы и улавливают звук телепередач, фильмов и рекламы, находящихся поблизости от владельца. Участникам опроса не нужно каждый раз подтверждать свое присутствие у экрана, как того требует классический пиплметр. Такой пассивный метод измерения должен более точно показать, сколько людей на самом деле смотрит ту или иную программу.

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Пилотную программу по совместному просмотру компания запустила в феврале 2026 года. Устройства тестировались во время Super Bowl LX и других крупных спортивных и развлекательных трансляций в первой половине года.

Остальные изменения касаются того, как Nielsen обрабатывает данные. Оценки общей аудитории теперь основываются на исследовании DASH, проведенном Advertising Research Foundation. Оно показывает, как американцы совместно используют устройства и учетные записи. К этим оценкам компания добавила поправку на задержку данных.

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Nielsen обновила и HDAM — инструмент машинного обучения. Он определяет демографический состав домохозяйств на основе больших данных, которые компания получает от сторонних поставщиков. Отдельно изменилась методика подсчета испаноязычной аудитории. Здесь Nielsen объединила данные двух опросов — American Community Survey, проводимого Бюро переписи населения США, и National Hispanic Enumeration Survey.

Компания также усовершенствовала анализ панельных данных и больших данных. Кроме того, она откалибровала источники автоматического распознавания контента (ACR) и более точно сгруппировала устройства по домохозяйствам.

Nielsen остается основным поставщиком телерейтингів в США. Именно на их основе медиакомпании продают рекламу. В эпоху стриминга просмотры все больше распределяются между различными платформами. Поэтому компания уже несколько лет подряд перестраивает свою методологию. Ранее она перешла на модель «Big Data + Panel» и добавила данные самих стриминговых сервисов.

Фрагментацию просмотра замечают и сами зрители. В ноябре 2025 года исследование Gracenote, входящей в состав Nielsen, зафиксировало недовольство 33 % американцев. Им не нравится, что контент разбросан по разным платформам.