LG Display представила FLiPP — технологию производства OLED-панелей без металлических масок

LG Display разработала технологию FLiPP — способ формирования пикселей OLED-дисплеев без тонких металлических масок (FMM). Впервые её продемонстрировали 19 августа на международной конференции по информационным дисплеям IMID 2026 в Пусане.
Название FLiPP расшифровывается как FMM-Less innovative Pixel Patterning — инновационное формирование пикселей без FMM. По методу FMM органические материалы трех цветов испаряются через микроскопические отверстия в металлической пластине. FLiPP же наносит пиксели RGB последовательно и закрепляет их в точных позициях, а лишние участки удаляет фотолитография. Это высокоточное травление ультрафиолетовым светом, привычное для производства микросхем.
По данным компании, при одинаковых условиях FLiPP обеспечивает в 1,6 раза большую яркость, чем FMM. Срок службы панелей в 2,4 раза больше, а энергопотребление — на 13% ниже. Причина — более высокий коэффициент апертуры, то есть доля площади экрана, занимаемая пикселями RGB. FLiPP увеличивает его примерно на 55%.
Производство OLED уже более десяти лет опирается на металлические маски, и именно их недостатки устраняет новая технология. Каждое изменение размера или разрешения панели требует нового дорогостоящего комплекта масок. Из-за свойств металла большие маски ещё и провисают в центре под собственным весом. Это приводит к смещению, а иногда и к дефектам смешивания цветов.
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Размер масок ограничивает и подложки. По технологии FMM большое материнское стекло приходится разрезать пополам и обрабатывать частями. Речь идет о стекле 8,6-го и других восьмых поколений размером 2 200 × 2 500 мм.
FLiPP обрабатывает материнское стекло 8,5-го поколения в виде цельного листа. Этому способствовала имеющаяся производственная база Tandem WOLED. LG Display утверждает, что первой в мире выпускает OLED без FMM на цельной подложке. По сравнению с панелями для ноутбуков того же размера компания достигает на 64% более высокой эффективности использования стекла. Такие панели изготавливаются с использованием FMM или других методов с разделенными подложками. Меньше материала уходит в отходы, а производство становится дешевле.
Группа LG применяет тандемную архитектуру и в готовых продуктах. В августе 2025 года компания LG Electronics представила игровой монитор UltraGear 27GX700A, созданный на основе технологии Primary RGB Tandem. Это первый в мире дисплей с сертификатом VESA DisplayHDR True Black 500.
Еще одно преимущество нового метода — он не ограничивает ни размер панели, ни ее разрешение. Теоретически FLiPP подходит для дисплеев размером от 1 до 100 дюймов, в том числе для виртуальной и дополненной реальности.
Первыми панели, изготовленные по новой технологии, получат планшеты и мониторы. Далее компания планирует охватить все — от однодюймовых экранов для носимых устройств до сверхбольших телевизоров. Заявки на товарный знак FLiPP она подала в Корее и на ключевых мировых рынках.
В настоящее время производство OLED в компании в значительной степени зависит от заказов Apple. В июне 2026 года LG Display запустила массовое производство панелей для новой линейки американской компании. Только на Apple Watch Series 12 приходится эксклюзивный заказ на 34 млн дисплеев.
«Мы внедрили технологию FLiPP, объединив собственные наработки в WOLED и накопленный опыт», — заявил технический директор LG Display Чхве Ёнсок.
В то же время на выставке IMID 2026 награду «Display of the Year» получила другая разработка компании. Речь идет о технологии управления OLED-панелями для телевизоров Hyper Double Scanning (HDS). Эта награда присуждается лучшему продукту из выпущенных на рынок за год. Всю линейку OLED-панелей для телевизоров LG Display уже выпускает с технологией HDS.