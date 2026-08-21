LG Display представила FLiPP — технологию производства OLED-панелей без металлических масок

LG Display разработала технологию FLiPP — способ формирования пикселей OLED-дисплеев без тонких металлических масок (FMM). Впервые её продемонстрировали 19 августа на международной конференции по информационным дисплеям IMID 2026 в Пусане.

Название FLiPP расшифровывается как FMM-Less innovative Pixel Patterning — инновационное формирование пикселей без FMM. По методу FMM органические материалы трех цветов испаряются через микроскопические отверстия в металлической пластине. FLiPP же наносит пиксели RGB последовательно и закрепляет их в точных позициях, а лишние участки удаляет фотолитография. Это высокоточное травление ультрафиолетовым светом, привычное для производства микросхем.

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По данным компании, при одинаковых условиях FLiPP обеспечивает в 1,6 раза большую яркость, чем FMM. Срок службы панелей в 2,4 раза больше, а энергопотребление — на 13% ниже. Причина — более высокий коэффициент апертуры, то есть доля площади экрана, занимаемая пикселями RGB. FLiPP увеличивает его примерно на 55%.

Производство OLED уже более десяти лет опирается на металлические маски, и именно их недостатки устраняет новая технология. Каждое изменение размера или разрешения панели требует нового дорогостоящего комплекта масок. Из-за свойств металла большие маски ещё и провисают в центре под собственным весом. Это приводит к смещению, а иногда и к дефектам смешивания цветов.

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Размер масок ограничивает и подложки. По технологии FMM большое материнское стекло приходится разрезать пополам и обрабатывать частями. Речь идет о стекле 8,6-го и других восьмых поколений размером 2 200 × 2 500 мм.

FLiPP обрабатывает материнское стекло 8,5-го поколения в виде цельного листа. Этому способствовала имеющаяся производственная база Tandem WOLED. LG Display утверждает, что первой в мире выпускает OLED без FMM на цельной подложке. По сравнению с панелями для ноутбуков того же размера компания достигает на 64% более высокой эффективности использования стекла. Такие панели изготавливаются с использованием FMM или других методов с разделенными подложками. Меньше материала уходит в отходы, а производство становится дешевле.

Группа LG применяет тандемную архитектуру и в готовых продуктах. В августе 2025 года компания LG Electronics представила игровой монитор UltraGear 27GX700A, созданный на основе технологии Primary RGB Tandem. Это первый в мире дисплей с сертификатом VESA DisplayHDR True Black 500.

Еще одно преимущество нового метода — он не ограничивает ни размер панели, ни ее разрешение. Теоретически FLiPP подходит для дисплеев размером от 1 до 100 дюймов, в том числе для виртуальной и дополненной реальности.

Первыми панели, изготовленные по новой технологии, получат планшеты и мониторы. Далее компания планирует охватить все — от однодюймовых экранов для носимых устройств до сверхбольших телевизоров. Заявки на товарный знак FLiPP она подала в Корее и на ключевых мировых рынках.

В настоящее время производство OLED в компании в значительной степени зависит от заказов Apple. В июне 2026 года LG Display запустила массовое производство панелей для новой линейки американской компании. Только на Apple Watch Series 12 приходится эксклюзивный заказ на 34 млн дисплеев.

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«Мы внедрили технологию FLiPP, объединив собственные наработки в WOLED и накопленный опыт», — заявил технический директор LG Display Чхве Ёнсок.

В то же время на выставке IMID 2026 награду «Display of the Year» получила другая разработка компании. Речь идет о технологии управления OLED-панелями для телевизоров Hyper Double Scanning (HDS). Эта награда присуждается лучшему продукту из выпущенных на рынок за год. Всю линейку OLED-панелей для телевизоров LG Display уже выпускает с технологией HDS.