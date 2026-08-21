«Киевстар» развернет сеть 5G по всей Украине только после окончания войны

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Фото: Mediaclick

В беседе с LIGA.net генеральный директор «Киевстара» Александр Комаров заявил, что оператор не ожидает масштабного развертывания сети 5G в Украине до окончания войны. Главным препятствием он назвал проверку электромагнитной совместимости частот новой связи с военным оборудованием.

Провести такое тестирование одновременно по всей стране в условиях военного положения невозможно, пояснил Комаров. В качестве примера он привёл пилотный проект 5G во Львове. Там проверка электромагнитной совместимости длилась примерно три месяца, хотя речь шла лишь о небольшом участке города.

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Есть и вторая причина не торопиться с сетью нового поколения. «Киевстар» продолжает расширять покрытие LTE, прежде всего за пределами крупных городов. Именно развитая сеть 4G, по словам Комарова, является базовым условием для следующего поколения связи. Примерно в 95% случаев новую сеть развертывают на уже имеющихся площадках LTE.

В настоящее время сеть 4G оператора охватывает около 97 % населения Украины. В 2025 году «Киевстар» расширил покрытие LTE ещё на 630 населённых пунктов.

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Об этом оператор говорит не в первый раз. Еще в апреле 2026 года «Киевстар» заявлял, что полноценный запуск 5G в Украине состоится только после окончания войны.

План развития 5G в Украине правительство утвердило ещё в ноябре 2020 года, однако после полномасштабного вторжения внедрение технологии было отложено. В 2025 году к проекту вернулись, но уже в пилотном формате. Полноценный запуск возможен только после отмены военного положения.

Пилотное тестирование 5G в Киеве началось в июле 2026 года, а подготовка к нему длилась около полугода. Ранее эту технологию опробовали во Львове, Бородянке и Харькове.

Статистику по пилотному проекту привёл бывший исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков. По его словам, 5G-связью воспользовались почти 1,5 млн украинцев. По всей стране работает более 300 базовых станций пилотной сети. Скорость мобильного интернета во время тестирований превышала 1 Гбит/с.

Борняков также отметил, что в Украине 5G поддерживают уже около 29 % смартфонов. Следующим городом, где планируется запустить пилотный проект, должна стать Одесса.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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