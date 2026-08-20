YouTube обещает блогерам миллионы долларов за отказ от сотрудничества с Netflix

Как стало известно Bloomberg, YouTube предлагает популярным каналам миллионы долларов за эксклюзивное размещение видео на определённый срок. Таким образом видеохостинг пытается помешать стриминговому сервису Netflix переманивать самых известных создателей контента.

Выплаты могут принимать различную форму. YouTube обсуждает возможность прямого финансирования отдельных проектов авторов. Компания также предлагает им долю доходов от крупных рекламных контрактов с известными брендами.

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Однако видеохостинг пока не заключил окончательных соглашений ни с одним автором. В то же время он близок к достижению договоренности с рядом партнеров. Переговоры продолжаются, а их детали стороны не разглашают.

YouTube предупредила авторов и о последствиях сотрудничества с Netflix. Тех, кто одновременно публикует видео на Netflix, будут реже привлекать к маркетинговым проектам и мероприятиям. Они также могут лишиться части дохода от некоторых крупных рекламных кампаний брендов.

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Новым авторам также станет сложнее зарабатывать на самом YouTube. С 1 февраля 2027 года платформа вдвое повысит пороги просмотров для подключения монетизации. Изменения не коснутся действующих участников партнерской программы.

Тем временем Netflix ведёт переговоры с десятками популярных YouTube-блогеров. Сервис выплачивает им гонорары за одновременную публикацию видео на обеих платформах. Ещё с десятками авторов, каналов и проектов компания обсуждает возможности сотрудничества.

Соглашения с Netflix привлекают создателей контента сразу двумя преимуществами. Авторы получают миллионы долларов дополнительного дохода за уже готовые видео. Кроме того, их проекты увидят новые зрители стримингового сервиса.

Борьба за популярных авторов продолжается не только между YouTube и Netflix. В марте 2026 года Facebook запустил программу Creator Fast Track. Авторам с миллионной аудиторией в TikTok или на YouTube он обещал до 3000 долларов в месяц за переход на его платформу.