YouTube может стать партнером НБА по региональным трансляциям

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NBA YouTube

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) близка к заключению соглашения о централизованной трансляции региональных матчей клубов. По информации ряда источников, YouTube — главный претендент на роль партнера. Стоимость контракта на сезон 2026/27 может составить 1,2 млрд долларов, сообщает Sports Business Journal.

Проблема региональных телетрансляций остается одной из ключевых для НБА уже несколько сезонов подряд. На фоне нестабильной ситуации с кабельным телевидением клубы по-разному организуют показ домашних матчей на своих рынках. Лига ищет общее решение. Цель — объединить эти трансляции в рамках одного потокового сервиса с территориальными ограничениями по регионам команд.

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По текущим оценкам, к соглашению могут присоединиться от 20 до 29 команд лиги. Партнерская программа вряд ли коснется «Торонто» и, скорее всего, не заинтересует «Лейкерс». Доходы команды от сотрудничества с Spectrum SportsNet достигают около 200 млн долларов в год. Это значительно больше, чем могут предложить условия других соглашений.

Если к контракту с YouTube присоединится большинство команд, в частности все 29, общая сумма соглашения на сезон 2026/27 может составить 1,2 млрд долларов. Лига будет распределять эти доходы между клубами в зависимости от популярности команды и размера её аудитории.

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Конкуренцию YouTube в переговорах может составить платформа DAZN. Она также рассматривает возможность борьбы за права на региональные трансляции НБА.

Для YouTube потенциальное соглашение с НБА станет продолжением расширения спортивного направления. В конце 2025 года сервис анонсировал отдельный спортивный тарифный пакет YouTube TV Sports Plan с каналами ESPN, FS1 и NBC Sports Network.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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