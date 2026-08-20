Вьетнам сокращает путь к 6G, опираясь на опыт внедрения 5G

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мобильные сети / mobile network / 3G / 4G / 5G / 6G
Фото: Bağlantı Noktası Dergisi

Как сообщает Vietnam News Agency, Вьетнам активизировал подготовку к внедрению 6G. Страна опирается на опыт развертывания предыдущих поколений связи.

По состоянию на начало 2026 года во Вьетнаме действует более 40 тыс. базовых станций 5G, которые охватывают около 90% населения страны. Примерно 250 из них работают на оборудовании местной разработки и производства. Власти намерены увеличивать долю таких станций и расширять ассортимент телекоммуникационных продуктов собственной разработки.

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Заместитель руководителя Управления телекоммуникаций Вьетнама Нгуен Ань Кён отметил, что страна добилась заметного прогресса в развитии инфраструктуры 5G. Параллельно ведомство ведёт поэтапную подготовку к научно-исследовательским работам над 6G. Для координации этих процессов при Министерстве науки и технологий был создан руководящий комитет. Среди его задач — участие в разработке международных стандартов на ранних этапах. Комитет также будет отвечать за освоение новой технологии и адаптацию решений к национальным условиям.

Представитель ведомства подчеркнул, что 6G как глобальный стандарт требует широкого сотрудничества. Речь идет о взаимодействии между государствами, бизнесом и международными организациями по стандартизации. Это необходимо для обеспечения совместимости инфраструктуры разных стран.

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После утверждения стандартов 4G Вьетнаму потребовалось более восьми лет на освоение технологии и выпуск оборудования. Для 5G этот срок удалось сократить до двух лет. Такой опыт дает стране основания рассчитывать на ускоренную подготовку к следующему поколению связи.

Для этого звонка планируется использовать системы и оборудование, разработанные и изготовленные во Вьетнаме.

В соответствии с национальным планом развития цифровой инфраструктуры к 2030 году Вьетнам планирует обеспечить всех граждан оптоволоконной связью. Скорость соединения должна составлять не менее 1 Гбит/с. Также поставлена задача обеспечить покрытие 5G для 99% населения и подготовиться к испытаниям сетей шестого поколения.

О таких же сроках заявляет и Китай. Страна намерена запустить коммерческие сети 6G примерно в 2030 году. Это произойдет одновременно с принятием международных отраслевых стандартов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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