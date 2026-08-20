В Украине запретили ещё два российских онлайн-кинотеатра

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) включил в перечень сервисов страны-агрессора онлайн-кинотеатры Muvee и KinoVibe. Решение было принято на заседании 20 августа. Доступ к шести сайтам этих платформ в Украине будет ограничен.

Эти сервисы Нацсовет выявил благодаря обращениям Департамента защиты национальной государственности СБУ и собственному расследованию.

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Поставщики услуг электронной связи должны ограничить доступ к следующим веб-ресурсам:

Muvee — new.muvee.top, hd.muvee.me, muvee.xyz, hd-1.muvee.me, hd-2.muvee.me;

KinoVibe — kinovibe.cc.

В ходе мониторинга Нацсовет зафиксировал несколько нарушений. Интерфейс сервисов по умолчанию русскоязычный. На сайтах размещаются и демонстрируются фильмы, запрещенные к показу в Украине. Там также есть программы с участием лиц из отдельного списка. В него включаются те, кто представляет угрозу национальной безопасности.

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Далее к делу подключится регулятор в сфере связи. В течение трех рабочих дней после принятия решения Нацсовет проинформирует Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК). Речь идет об ограничении доступа к перечисленным сайтам поставщиками электронных коммуникационных услуг.

Перечень аудиовизуальных медиасервисов по подписке и сервисов провайдеров аудиовизуальных услуг государства-агрессора в настоящее время насчитывает 78 позиций. По состоянию на июль 2026 года их было 76.

Запрет, впрочем, ещё не означает, что ресурс действительно недоступен. Тогда же общественный союз «Инициатива Чистое Небо» проверил работу 18 телекоммуникационных операторов в нескольких регионах Украины. Часть запрещённых ресурсов по-прежнему открывалась в их сетях.