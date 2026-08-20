SpaceX вывела на орбиту уже более 11 000 спутников Starlink

SpaceX запустила ещё 24 спутника Starlink. Таким образом, общее количество спутников сети на низкой околоземной орбите превысило 11 000.

Ракета Falcon 9 стартовала с базы Космических сил «Ванденберг» в Калифорнии 19 августа. Первая ступень ракеты с номером B1097 приземлилась на платформу Of Course I Still Love You. Посадка состоялась в Тихом океане примерно через восемь минут после старта. Это был уже 12-й полёт этой ступени. Ранее она выводила на орбиту спутники Twilight, Transporter-17, Sentinel-6B, NROL-172 и семь предыдущих партий Starlink.

Starlink started with 2 prototypes. Today, more than 11,000 of its satellites orbit Earth.



• February 22, 2018: Starlink’s first 2 prototype satellites



• August 19, 2026: An estimated 11,003 satellites in orbit



The largest satellite constellation in human history. pic.twitter.com/L7HfiSTFvh — DogeDesigner (@cb_doge) August 19, 2026 - Реклама -

Посадка B1097 стала 219-й для платформы «Of Course I Still Love You». Для первой ступени Falcon в целом это уже 651-я успешная посадка.

Проект Starlink стартовал 22 февраля 2018 года с запуска двух прототипных спутников. По состоянию на 19 августа 2026 года на орбите находится примерно 11 003 аппарата. В это число входят не только полностью работоспособные спутники. Часть аппаратов уже вышла из строя или готовится к сходу с орбиты. Это делает Starlink крупнейшей спутниковой группировкой в истории. На него приходится около двух третей всех активных спутников, которые в настоящее время вращаются вокруг Земли.

SpaceX @Starlink has now surpassed 11,000 satellites in orbit



The constellation accounts for about two-thirds of all active satellites currently circling Earth pic.twitter.com/GwTbmS8img — Dima Zeniuk (@DimaZeniuk) August 19, 2026 Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Такие темпы развития сети не случайны. Уже за первое полугодие 2026 года SpaceX вывела на орбиту рекордные 1589 спутников Starlink. Это на 100 больше, чем за тот же период 2025 года.