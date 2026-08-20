SpaceX установит наземные станции Starlink на парковке торгового центра

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Midway Mall

Комиссия по планированию и зонированию города Шерман в штате Техас разрешила SpaceX разместить наземные станции Starlink на парковке торгового центра Midway Mall. Под них компания займет неиспользуемую часть парковки, пишет издание KXII.

Речь идет о комплексе спутниковых антенн, который соединит спутники Starlink с расположенными поблизости оптоволоконными линиями. По замыслу компании, это должно увеличить пропускную способность сети и улучшить качество интернет-соединения в этом районе. В первую очередь речь идет о потоковой передаче видео и видеозвонках.

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Антенны планируется установить рядом с бывшим магазином Burlington Coat Factory. Именно там сейчас пустует парковка.

В последние годы торговый центр переживает возрождение. «В течение последних нескольких лет мы действительно наблюдаем своеобразное возрождение торгового центра, — сказал Нейт Штраух, менеджер по связям с общественностью города Шерман. — Там открылись рестораны и некоторые магазины, которые действительно начали оживлять это место».

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«Но им не понадобится вся эта территория для парковки, — добавил Штраух. — Возможность с пользой использовать её часть — это хорошо для всего района».

Проект не создаст новых рабочих мест, сообщили представители города. Впрочем, местные власти считают появление инфраструктуры SpaceX важным событием для Шермана. Это позволяет привлечь инвестиции одной из крупнейших технологических компаний мира.

Это не единственный проект SpaceX по расширению сети наземных станций Starlink в США. На днях стало известно, что спутниковый оператор Iridium обратился к Федеральной комиссии по связи США с просьбой заблокировать 28 заявок SpaceX на строительство новых шлюзовых станций. Причина — риск радиопомех.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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