Нацсовет вынес 13 предписаний телеканалу «MEGOGO СПОРТ»

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MEGOGO СПОРТ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес 13 предписаний телеканалу «MEGOGO СПОРТ». Причиной послужила реклама никотиновых подушечек. Решение регулятор принял на заседании 20 августа 2026 года, сообщает «Детектор медиа».

Предписания получило ООО «Мегого», вещающее под логотипом «MEGOGO СПОРТ». Это общенациональный вещатель в цифровом мультиплексе MX-7.

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Нацсовет зафиксировал нарушение законодательства о рекламе. Рекламу никотиновых подушечек канал показал 27 и 30 мая 2026 года.

«Все это свидетельствует о нарушении пункта 7 части первой статьи 35 Закона Украины „О СМИ“, пункта 1 части первой статьи 22, абзаца второго части первой статьи 22-1, части второй статьи 9 Закона Украины „О рекламе“», — говорится в сообщении регулятора.

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Ранее предписания за такую же рекламу получили ещё семь СМИ. Это «Интерфакс», «Экономическая правда», «Эспрессо», «Цензор.нет», NV, Kyiv Post и «Украинские новости».

Отметим, что телеканал получает предписания не впервые. В 2025 году Нацсовет вынес «MEGOGO СПОРТ» три предписания, последнее — 26 июня. Тогда канал не сообщил зрителям о значении Дня памяти детей. В конце календарного года предписания теряют силу, а после пятого вещатель платит штраф.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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