Comcast научил роутеры Xfinity распознавать движение по изменениям сигнала Wi-Fi

Американский провайдер Comcast запустил функцию обнаружения движения WiFi Motion, которая работает на основе сигнала домашней Wi-Fi-сети. Она входит в бесплатный пакет Xfinity WiFi Shield и не требует использования камер или датчиков.

Принцип работы основан на изменениях в распространении радиосигнала. Когда человек или крупный объект проходит между шлюзом Xfinity и подключенными стационарными устройствами, параметры соединения изменяются. Система анализирует эти изменения и распознает движение. WiFi Motion не записывает видео, не идентифицирует конкретного человека и не определяет его точное местонахождение.

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Как первым обратило внимание издание TechCrunch, в документации к WiFi Motion содержится отдельное предупреждение о конфиденциальности. Данные, генерируемые этой функцией, Comcast может раскрывать третьим лицам «без дополнительного уведомления абонента». Основанием для этого служат расследования и судебные разбирательства правоохранительных органов. То же самое касается спора с участием самой компании, судебного приказа или повестки.

Эта функция поддерживает сам шлюз Xfinity WiFi Gateway и усилители Xfinity WiFi Extender. К ним можно подключить до трёх стационарных устройств с Wi-Fi — например, умную колонку или термостат. Пользователь самостоятельно выбирает устройства и зоны, между которыми отслеживается движение.

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Пакет WiFi Shield предоставляется абонентам Xfinity Internet без дополнительной платы при наличии совместимого шлюза. Помимо обнаружения трафика, он включает в себя CyberSecure для защиты сети от подозрительной активности и опасных сайтов. В него также входят ночной режим Dark Watch и родительский контроль Family Settings.

Функция по умолчанию отключена, поэтому её нужно активировать вручную через приложение Xfinity. Для уведомлений предусмотрено три режима. В режиме Home Watch уведомления о движении обычно отключены, пока пользователь находится дома. Режим Away Watch включает их на время отсутствия. Режим Dark Watch предназначен для ночного мониторинга и может включаться автоматически по расписанию.

WiFi Motion работает с совместимыми шлюзами Xfinity. В актуальном списке Comcast — Technicolor TXB7, XB8, XB9, XB10, MXB1 и XER10. Для полного набора функций WiFi Shield требуется TXB7 или более новая модель. Более старые шлюзы поддерживают лишь часть возможностей, в частности CyberSecure и Family Settings.

Сама идея использования Wi-Fi для обнаружения движения не нова. Перемещение людей и предметов изменяет характеристики радиоканала, и эти изменения можно анализировать без традиционных датчиков. Исследователи из Технологического института Карлсруэ на этом принципе построили систему идентификации людей в помещении. Подобную технологию WhoFi ранее представили в Римском университете Ла Сапиенца.

Comcast подчеркивает, что WiFi Motion не является полноценной системой домашней безопасности и не заменяет сигнализацию или камеры. На точность влияют размеры и планировка помещения, строительные материалы и расположение оборудования.

Тем, кому нужна полноценная система безопасности, Comcast предлагает платный пакет Shield Select за 15 долларов в месяц. В него входят камера для помещений, датчик дверей и окон, а также облачное хранение видеозаписей. Абоненты также получают круглосуточную службу экстренного реагирования.