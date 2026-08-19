Starlink предоставляет бесплатный интернет пострадавшим от землетрясения в Индонезии

Компания Starlink объявила о предоставлении бесплатной спутниковой связи жителям районов Индонезии, пострадавших от землетрясения — льгота будет действовать до 16 сентября. Компания также предложила бесплатно заменить поврежденные комплекты оборудования.

Действующим клиентам в пострадавших районах ничего делать не нужно. Starlink автоматически зачислит соответствующий кредит на их счета.

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Клиенты, ранее отменившие подписку, также получат кредит. Они смогут возобновить обслуживание без оплаты до указанной даты.

Новым пользователям из пострадавших районов после приобретения оборудования Starlink необходимо обратиться в службу поддержки и активировать бесплатный доступ до 16 сентября.

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Абонентам, чьи комплекты Starlink вышли из строя из-за землетрясения, компания предлагает бесплатную замену неисправного оборудования. Для этого также необходимо обратиться в службу поддержки.

Подобную программу Starlink запустила ещё в июне 2026 года для пострадавших от землетрясений в Венесуэле. Тогда компания также временно отменила плату за связь и бесплатно заменяла повреждённые терминалы.