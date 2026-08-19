Starlink предоставляет бесплатный интернет пострадавшим от землетрясения в Индонезии

Компания Starlink объявила о предоставлении бесплатной спутниковой связи жителям районов Индонезии, пострадавших от землетрясения — льгота будет действовать до 16 сентября. Компания также предложила бесплатно заменить поврежденные комплекты оборудования.
Действующим клиентам в пострадавших районах ничего делать не нужно. Starlink автоматически зачислит соответствующий кредит на их счета.
Клиенты, ранее отменившие подписку, также получат кредит. Они смогут возобновить обслуживание без оплаты до указанной даты.
Новым пользователям из пострадавших районов после приобретения оборудования Starlink необходимо обратиться в службу поддержки и активировать бесплатный доступ до 16 сентября.
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Абонентам, чьи комплекты Starlink вышли из строя из-за землетрясения, компания предлагает бесплатную замену неисправного оборудования. Для этого также необходимо обратиться в службу поддержки.
Подобную программу Starlink запустила ещё в июне 2026 года для пострадавших от землетрясений в Венесуэле. Тогда компания также временно отменила плату за связь и бесплатно заменяла повреждённые терминалы.