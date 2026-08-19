Спутниковый оператор Iridium пожаловался на помехи со стороны наземных станций Starlink

Спутниковый оператор Iridium обратился к Федеральной комиссии по связи США (FCC) с просьбой заблокировать 28 заявок SpaceX на строительство новых шлюзовых станций Starlink. Причина — риск радиопомех. Об этом говорится в письме адвоката компании, направленном в FCC в понедельник, пишет PCMag.

Речь идет о станциях в диапазонах 19,4–19,6 ГГц и 29,1–29,3 ГГц. Согласно предварительным, пока еще незавершенным расчетам Iridium, помехи могут создавать станции SpaceX, расположенные ближе всего к наземным объектам компании. Эти помехи значительно превышают допустимые нормы. По словам компании, SpaceX не согласовала размещение новых станций с Iridium. Компания также не предоставила доказательств того, что они не будут создавать недопустимых помех, хотя этого требуют правила комиссии.

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Шлюзовые станции обеспечивают передачу данных между наземной инфраструктурой и спутниками Starlink. SpaceX уже эксплуатирует более 100 таких объектов в США, на которых установлено в общей сложности более 1500 антенн. Компания строит новые площадки для поддержки спутников следующего поколения V3 и перехода сети на гигабитные скорости. Тот же курс определяет и расширение группировки Starlink Gen3 до 100 тысяч спутников. В апреле компания подала в FCC заявку на строительство станции в техасском городе Бастроп. Она запросила доступ к тем же частотным диапазонам, которыми пользуется Iridium для передачи данных.

Противостояние между компаниями не ограничивается этим спором. В конце июня Iridium вместе с Amazon, Telesat и Globalstar основали ассоциацию SpaceConnect. Она защищает интересы операторов низкоорбитальных спутниковых систем. SpaceX демонстративно не присоединилась к объединению.

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SpaceX оспорила претензии Iridium в своих документах, представленных в комиссию. Представитель SpaceX по вопросам спутниковой политики Мэтью Терк оценил ситуацию иначе. По расчетам компании, никаких недопустимых помех возникнуть не должно. По его словам, станция в Бастропе расположена на расстоянии более 1400 км от станций фидерной связи Iridium. Эти станции находятся в Чандлере и Темпе, штат Аризона. Расстояние в сочетании с атмосферным затуханием сигнала исключает риск помех. SpaceX также заявила, что требования Iridium могут задержать запуск более быстрого широкополосного интернета для потребителей.

Iridium настаивает на том, что расчеты SpaceX ошибочно основываются на параметрах фиксированной спутниковой связи. Между тем речь идет о мобильной спутниковой связи — именно такой вид услуг предоставляет сама компания. В новом письме в FCC, отправленном в понедельник, Iridium подчеркнула, что отказ в одобрении заявок SpaceX позволит сторонам продолжить переговоры. Речь идет о согласовании использования частот. Обращение к регулятору, отметила компания, должно быть крайней мерой, а не первым шагом в разрешении спора.

Ранее мы сообщали, что производитель ракет Rocket Lab договорился о приобретении оператора спутниковой связи Iridium.