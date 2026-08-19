Правительство обязалось в 2026–2027 годах обеспечить работу не менее 70% базовых станций мобильной связи без внешнего электроснабжения. Они должны работать от альтернативных источников не менее 72 часов, пишет «Интерфакс-Украина».

Этот показатель закреплен в Программе деятельности Кабинета Министров. Данная задача относится к операционным целям Министерства цифровой трансформации.

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Действующие требования пока что ниже. С 2024 года операторы должны обеспечивать работу сети без электричества не менее 10 часов. Отдельная норма в 72 часа действует только для части базовых станций. Перед осенне-зимним периодом глава Минцифры Оксана Ферчук анонсировала пересмотр этих требований.

В число задач Минцифры на 2026 год вошло и пилотное внедрение 5G. Помимо Львова, Харькова, Бородянки и Киева, эта технология должна заработать ещё и в Одессе.

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В течение 2026–2027 годов правительство планирует оцифровать не менее 50 государственных услуг. Для этого будут внедрены новые электронные сервисы, перестроены процедуры и интегрированы государственные информационные ресурсы.

Среди этих услуг — сервисы для водителей с европротоколом, «е-Очередь» на границе и медицинский кабинет. Сюда же относятся услуги в сфере трудоустройства и для ветеранов войны. В перечне также «е-Платижка», обновление субсидии и электронный кошелек eWallet.

С 2027 года правительство намерено внедрить реформу «эАкциз». Тогда же иностранцы получат доступ к порталу «Дия» по биометрическому паспорту. Кроме того, правительство должно усовершенствовать порядок получения и отмены статуса электронного резидента.

Образовательное приложение «Мрия» в 2027 году должно охватить более 5000 школ. Правительство планирует расширить его до версии «Мрия. Дошкольное образование» и развивать с помощью модулей искусственного интеллекта.

Еще одна оперативная задача Минцифры — инструмент электронной демократии «еДумка» на портале «Дія». С его помощью граждане смогут общаться с органами местного самоуправления и военными администрациями.

В 2027 году правительство рассчитывает принять в парламенте законодательные акты, касающиеся «Дия.Сити Инвест». В том же году планируется создать три венчурных фонда. Государственную поддержку должны получить не менее 30 субъектов инновационной экосистемы.

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Отдельной задачей на 2027 год обозначено увеличение инвестиций в украинские оборонные компании. Их планируется увеличить с 220 млн долларов до 350 млн долларов. Программа также предусматривает финансирование не менее 400 военных разработок.

Кабинет министров утвердил Программу деятельности 17 августа 2026 года. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что парламент рассмотрит документ в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.