Lufthansa оснастила первый самолет спутниковым интернетом Starlink

Авиакомпания Lufthansa установила систему спутникового интернета Starlink на первый самолёт своего парка. Это Airbus A320neo по прозвищу Freising. Систему смонтировали на технической площадке Lufthansa в аэропорту Берлин-Бранденбург во время планового технического осмотра.

На каждый самолет устанавливают две системы Starlink. Четыре маршрутизатора в салоне обрабатывают сигнал от двух антенн на фюзеляже — передней и задней. Инженер Кристиан Радиус, отвечавший за установку системы, отметил, что это впервые позволяет предложить пассажирам быстрый интернет «от взлета до посадки».

- Реклама -

После Фрайзинга ещё 15 самолётов A320neo будут оснащены на той же площадке в Берлине. Параллельно работы ведутся на объектах Lufthansa Technik в Будапеште и Софии. К 2029 году систему Starlink планируется установить на всем флоте группы Lufthansa — примерно на 850 самолетах. Это сделает компанию крупнейшей европейской авиакомпанией с такой технологией на борту.

Lufthansa’s first Starlink-equipped A320neo is scheduled to enter passenger service today



This kicks off a massive rollout across roughly 850 Lufthansa Group aircraft by 2029



Passengers will be able to:

• Stream video in flight

• Work directly from the cloud

• Use… pic.twitter.com/H8oQHleSJM — X Freeze (@XFreeze) August 19, 2026

Starlink активно расширяет своё присутствие и в других европейских авиакомпаниях. Ирландская Aer Lingus недавно расширила охват сервиса на все трансатлантические рейсы из аэропорта Шеннон. А венгерский лоукостер Wizz Air ранее объявил, что запустит Starlink на всем флоте к 2027 году.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Главное преимущество Starlink — практически полное спутниковое покрытие. Тим Кайя, отвечающий за интеграцию системы в бортовой Wi-Fi, пояснил, что на орбите уже находится более 10 тысяч спутников компании. У ближайшего конкурента — около 650.

Пользование Wi-Fi на борту бесплатное для всех пассажиров независимо от класса обслуживания. Достаточно войти с помощью Lufthansa Travel ID или номера карты Miles & More. На борту действуют также ограничения. Для просмотра видео и прослушивания музыки требуются наушники, а звонки, видеозвонки и прямая трансляция в социальных сетях запрещены.