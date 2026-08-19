Lufthansa оснастила первый самолет спутниковым интернетом Starlink

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Starlink Lufthansa

Авиакомпания Lufthansa установила систему спутникового интернета Starlink на первый самолёт своего парка. Это Airbus A320neo по прозвищу Freising. Систему смонтировали на технической площадке Lufthansa в аэропорту Берлин-Бранденбург во время планового технического осмотра.

На каждый самолет устанавливают две системы Starlink. Четыре маршрутизатора в салоне обрабатывают сигнал от двух антенн на фюзеляже — передней и задней. Инженер Кристиан Радиус, отвечавший за установку системы, отметил, что это впервые позволяет предложить пассажирам быстрый интернет «от взлета до посадки».

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После Фрайзинга ещё 15 самолётов A320neo будут оснащены на той же площадке в Берлине. Параллельно работы ведутся на объектах Lufthansa Technik в Будапеште и Софии. К 2029 году систему Starlink планируется установить на всем флоте группы Lufthansa — примерно на 850 самолетах. Это сделает компанию крупнейшей европейской авиакомпанией с такой технологией на борту.

Starlink активно расширяет своё присутствие и в других европейских авиакомпаниях. Ирландская Aer Lingus недавно расширила охват сервиса на все трансатлантические рейсы из аэропорта Шеннон. А венгерский лоукостер Wizz Air ранее объявил, что запустит Starlink на всем флоте к 2027 году.

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Главное преимущество Starlink — практически полное спутниковое покрытие. Тим Кайя, отвечающий за интеграцию системы в бортовой Wi-Fi, пояснил, что на орбите уже находится более 10 тысяч спутников компании. У ближайшего конкурента — около 650.

Пользование Wi-Fi на борту бесплатное для всех пассажиров независимо от класса обслуживания. Достаточно войти с помощью Lufthansa Travel ID или номера карты Miles & More. На борту действуют также ограничения. Для просмотра видео и прослушивания музыки требуются наушники, а звонки, видеозвонки и прямая трансляция в социальных сетях запрещены.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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