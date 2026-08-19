Китай вывел на орбиту 24-ю группу интернет-спутников GuoWang

Китай запустил 24-ю группу спутников для низкоорбитальной интернет-системы. Ракета Long March-12 стартовала 16 августа в 12:10 по пекинскому времени. Место запуска — коммерческий космодром Вэньчан на острове Хайнань. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Спутники успешно отделились от ракеты-носителя и вышли на заданные орбиты. Старт состоялся с площадки Commercial Launch Pad 2 в Вэньчане на юге Хайнаня. В состав 24-й группы входят девять аппаратов. Их изготовила Китайская академия космических технологий (CAST), отмечает отраслевое издание China in Space.

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В официальных китайских сообщениях о запуске не упоминается название сети. «Синьхуа» и «Global Times» пишут лишь о «низкоорбитальной группе интернет-спутников №24». Впрочем, по данным China in Space, а также аналитического материала издания Global Times, речь идет о группировке GuoWang (国网). Её развертывает государственная компания China Satellite Network Group. В настоящее время оператор сосредоточивается на услугах для самого Китая, а в перспективе планирует выйти на глобальный рынок.

«Long March-12» — двухступенчатая ракета на кислородно-керосиновом топливе. Это первый в Китае однокорпусный носитель диаметром четыре метра, разработанный специально для коммерческих запусков. Его создала Шанхайская академия космических технологий (SAST). Длина ракеты составляет около 62,6 м, стартовая масса — 430 тонн. Грузоподъёмность на низкую околоземную орбиту превышает 12 тонн. Первая ступень оснащена четырьмя двигателями YF-100K тягой по 1250 кН каждый.

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Long March 12 Y8 liftoff, August 16th 2026

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Этот запуск стал для «Long March-12» вторым испытанием модернизированного топлива GN-1 на второй ступени. Оно должно повысить энергетические характеристики ракеты. По данным China in Space, ракета-носитель провела на стартовой площадке всего два с половиной дня — её доставили туда 14 августа. Это рекордно короткий срок для этой стартовой позиции.

Запуск также подтвердил готовность семейства двигателей YF-100K к дальнейшим полётам. Ранее компоненты именно этой серии рассматривались как одна из возможных причин аварии ракеты «Long March-7A».

Этот запуск стал вторым для группы GuoWang менее чем за две недели. Ракета Long March-8A вывела 23-ю группу спутников на орбиту 4 августа с того же космодрома на Хайнане. Три запуска подряд — в июне, июле и августе — состоялись с площадки Commercial Launch Pad 2. Это подтвердило: ежемесячная частота запусков оттуда стала стабильной.

Развертывание низкоорбитальных интернет-спутников вышло на регулярный и циклический ритм. Об этом заявил Кан Гохуа в комментарии изданию Global Times. Он — старший член Китайского общества астронавтики, профессор Нанкинского университета аэронавтики и космонавтики. По его словам, этот темп обеспечивают три производственных «конвейера». Это заводы по производству спутников с централизованным проектированием, ракеты с отработанными процедурами запуска и стартовые площадки, способные выдерживать регулярную нагрузку.

Гибкость ракеты «Long March-12» делает её одним из основных носителей для развертывания группировки, добавил Кан Гохуа. Ракета может использовать обтекатели диаметром 4,2 или 5,2 м, а также запускать как один, так и несколько спутников одновременно.

Главное «узкое место» программы — не производство спутников, отметил в комментарии Global Times ещё один эксперт по фамилии Лю. Завод в Хайнане способен выпускать до тысячи аппаратов в год. По его словам, ограничения скорее связаны с пропускной способностью стартовых площадок. Второй фактор — уровень развития технологий многократного использования ракет.

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Данные об общем количестве спутников GuoWang на орбите после запуска расходятся. China in Space называет цифру 195 — это согласуется с предыдущими сообщениями о 186 аппаратах после 23-й группы. Аналитический материал Global Times приводит другую оценку — 228. В 2026 году Китай планирует развернуть 310 спутников, в 2027-м — 900. С 2028 года ежегодный темп должен вырасти до 3600 аппаратов. По оценке China in Space, в 2030-х годах группировка GuoWang может насчитывать до 13 тысяч спутников на орбите. Общая долгосрочная цель китайской программы спутникового интернета — почти 8 тысяч спутников, отмечает Global Times.

Запуск 16 августа стал седьмым для ракеты Long March-12. Это также девятый запуск всей серии Long March-12, которую курирует Шанхайская академия. В целом это уже 663-й запуск всей линейки Long March и 57-й запуск Китая в 2026 году.