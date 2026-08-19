Китай впервые в истории осуществил посадку первой ступени многоразовой ракеты на сушу

Китайская частная компания LandSpace в среду, 19 августа, впервые посадила на сушу первую ступень многоразовой ракеты-носителя «Чжуцюэ-3» /Zhuque-3/. Запуск состоялся с космодрома на северо-западе страны, сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета-носитель «Чжуцюэ-3-Y2» стартовала в 7:35 утра по пекинскому времени из пилотной зоны коммерческих космических инноваций «Дунфэн». Первая ступень приземлилась на площадку в уезде Миньцинь провинции Ганьсу с помощью раскладных посадочных опор. Сама ракета вывела на орбиту спутник «Хунху-3».

- Реклама -

China Launches Zhuque-3, Achieving First Rocket Recovery on Land

Смотрите это видео на YouTube

Это первая успешная контролируемая посадка первой ступени китайской ракеты именно на сушу. Первый запуск «Чжуцюэ-3» 3 декабря 2025 года завершился неудачно: вторая ступень вышла на орбиту, а первая не смогла правильно приземлиться. Ранее, 10 июля 2026 года, Китай уже возвращал первую ступень ракеты «Чанчжэнь-10B» /Long March-10B/. Тогда посадка состоялась не на сушу, а на морскую платформу.

«Чжуцюэ-3» разработана частной аэрокосмической компанией LandSpace на жидком кислородно-метановом топливе. Длина ракеты составляет 66,1 метра, стартовая масса — 570 тонн, тяга превышает 750 тонн. Китайское национальное космическое управление (CNSA) относит её к новому поколению ракет с низкой стоимостью запуска. Такие многоразовые ракеты должны ускорить развёртывание китайской группировки спутников на низкой околоземной орбите.

Китай запускает «Чжуцюэ-3» и впервые осуществляет посадку ракеты на суше

Смотрите это видео на YouTube