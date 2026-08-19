«Киевстар» запустил специальный тариф для детей

«Киевстар» представил тариф для детей в возрасте от 6 до 16 лет. Он сочетает в себе мобильную связь и интернет с контролем расходов. Первые абоненты, которые оформят новое подключение на этот тариф, получат в подарок лимитированную брендированную игрушку от оператора.

Детский тариф разработан с учетом потребностей детей и их родителей. Его главная особенность — защита от непредвиденных расходов. После исчерпания пакетных минут, мобильного интернета или SMS дополнительная тарификация не применяется. Использование соответствующей услуги просто приостанавливается.

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В рамках тарифа также блокируются некоторые платные развлекательные сервисы и рекламные подписки. Благодаря услуге «Мы вместе» ребенок сможет звонить на один из заранее определенных номеров «Киевстара». Это работает даже при неоплаченной абонентской плате.

Абонентам доступна услуга «Знания без границ». Она позволяет пользоваться популярными образовательными платформами и приложениями без расходования тарифных мегабайтов. Без списания трафика в рамках тарифа можно пользоваться и популярными развлекательными сервисами — в частности, TikTok и Roblox.

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Стоимость детского тарифа составляет 270 грн за 4 недели. Также доступен годовой вариант — за 2000 грн можно сразу оплатить пользование на 366 дней. Это позволяет сэкономить более 1500 грн по сравнению с регулярной оплатой каждые 4 недели.

В преддверии запуска тарифа «Киевстар» выпустил лимитированную серию брендированных игрушек для первых абонентов. Подарок получат те, кто оформит новое подключение — то есть приобретет новую SIM-карту с тарифом «Детский». Подарки уже доступны в магазинах-участниках в Киеве. В конце августа и в течение сентября они появятся и в других городах Украины. Количество подарков ограничено, поэтому перед подключением стоит уточнить их наличие в магазине «Киевстара» в своём городе.

Оформить новое подключение или перейти с действующего тарифного плана на «Детский» можно в магазине «Киевстар». Новое подключение осуществляется после подтверждения свидетельства о рождении ребенка в приложении «Дия» одним из родителей или опекунов. Другие члены семьи не смогут оформить тариф для ребенка.

Напомним, ранее генеральный директор компании Александр Комаров заявлял, что оператор стремится довести долю доходов от цифровых сервисов до 50%. Компания создает вокруг телекоммуникационного бизнеса экосистему, включающую такие продукты, как Tabletki, Helsi и Uklon.