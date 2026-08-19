«Киевстар» отключит автоматический доступ к интернету в некоторых странах роуминга

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Київстар
Фото: Getty Images

С 26 августа 2026 года «Киевстар» вводит автоматическую блокировку мобильного интернета в роуминге для абонентов предоплаты и тарифов «Все вместе». Ограничение касается стран четвертой и пятой зон. Чтобы и дальше пользоваться интернетом в этих странах, абонентам придется самостоятельно подтвердить разблокировку.

Ограничение будет действовать через услугу «Блокировка интернет-роуминга в странах с высокими тарифами». Она подключается автоматически и без дополнительной платы. Услуга призвана уберечь абонентов от непредвиденных расходов на мобильный интернет за рубежом.

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Абонентам, которые уже находятся в странах четвертой и пятой зон роуминга, услуга будет активирована с 26 августа 2026 года. Остальным абонентам с предоплатой услуга будет подключаться постепенно в течение месяца.

Это не первый инструмент контроля расходов на роуминг в «Киевстаре». Еще в декабре 2025 года оператор ввел лимиты в размере 2000 грн и 4000 грн. По достижении этих лимитов доступ к мобильному интернету за рубежом временно приостанавливается.

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Стоимость интернета в четвертой зоне роуминга составляет 122,88 грн за 1 МБ. В нее входят Белиз, Бенин, Боливия, Ботсвана, Буркина-Фасо, Венесуэла, Габон, Гана, Гвинея, Гернси, Гуам, Кабо-Верде, Лаос, Малави, Мальдивы, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерландские Антильские острова, остров Пасхи, Руанда, Эсватини (Свазиленд), Сенегал, Суринам, Сьерра-Леоне, Того, Уганда, Французская Полинезия и Экваториальная Гвинея.

В пятой зоне 1 МБ интернета стоит 409,60 грн. В её состав входят Британские Виргинские острова, Бруней-Даруссалам, Гамбия, Гондурас, Зимбабве, Йемен, Иран, Куба, Ливан, Ливия, Нигер, Сирия, Эфиопия и Монголия, а также сети морского и авиационного транспорта.

Блокировка будет действовать и в сетях AeroMobile и Wireless Maritime Services. Там интернет стоит 300 грн за безлимитный доступ в сутки. После использования 100 МБ скорость в этих сетях снижается до 128 Кбит/с.

Абоненты, которым требуется мобильный интернет в перечисленных странах, могут в любое время самостоятельно разблокировать доступ. Сделать это можно в приложении «Мой Киевстар» или по команде 10630*0#.Абоненты, которым требуется мобильный интернет в перечисленных странах, могут в любое время самостоятельно разблокировать доступ. Сделать это можно в приложении «Мой Киевстар» или по команде *106*30*0#.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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