Aer Lingus установила Starlink на всех самолетах, выполняющих трансатлантические рейсы из Шеннона

Авиакомпания Aer Lingus расширила покрытие спутникового интернета Starlink на все трансатлантические рейсы, выполняемые через аэропорт Шеннон, и теперь пассажиры эконом-класса также получают бесплатный доступ к сети на протяжении всего полёта, пишет Breaking Travel News.

Первые испытания Starlink на борту самолетов авиакомпании начались 29 марта 2026 года. Тогда систему протестировали на самолете Airbus A330 EI-EIN, выполнявшем рейс из Дублина в Нью-Йорк. Флот дальнемагистральных самолетов Aer Lingus планируется полностью оснастить спутниковой связью к концу 2026 года или в первом квартале 2027 года.

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Заявленная скорость загрузки данных через Starlink превышает 500 Мбит/с, а скорость передачи — 20–70 Мбит/с. Этого достаточно для видеозвонков и потокового видео. Крупные файлы можно загружать даже во время перелета над Атлантикой.

Пассажиры активно пользуются новой услугой. В среднем к сети подключается около 85 % пассажиров на каждом рейсе, оснащённом этой услугой. Часто они выходят в интернет с нескольких устройств одновременно. На отдельных рейсах суммарный объем переданных данных достигал 950 ГБ. Этого хватило бы для просмотра более 300 часов видео в HD-качестве. Удовлетворенность пассажиров качеством связи на рейсах со Starlink выросла на 27 пунктов по сравнению с остальной частью флота.

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Оборудование устанавливают собственные инженеры и технические специалисты Aer Lingus в ангаре № 6 аэропорта Дублина. Это позволяет авиакомпании ускорить переоснащение остальных самолетов.

«Реакция наших пассажиров после запуска Starlink очень положительная. Очевидно, что возможность оставаться на связи во время путешествия имеет для них большое значение. Это касается деловых поездок, отпусков и визитов к родным», — заявила главный директор по клиентскому опыту Aer Lingus Сюзанн Карберри.

Подобную активность пассажиров отмечает и Emirates. Авиакомпания недавно сообщила о более чем миллионе подключений к Starlink. Сервис заработал на ее бортах всего семь месяцев назад. В целом Starlink активно наращивает присутствие в авиации. SpaceX уже заключила контракты с более чем 40 коммерческими авиакомпаниями, в том числе с израильской EL AL. Еще один масштабный проект — оснащение Starlink более 1000 самолетов. Его анонсировала группа лоукостеров Indigo Partners, в которую входят Frontier Airlines, Wizz Air, Volaris, JetSMART и Cebu Pacific.

Aer Lingus — национальная и крупнейшая авиакомпания Ирландии, основанная в 1936 году. Головной офис и базовый аэропорт компании находятся в Дублине. Название происходит от ирландского словосочетания Aer-Loingeas, что означает «воздушный флот».