Современные OLED-телевизоры выгорают так же, как модели 2017 года — тест Rtings

Современные OLED-телевизоры выгорают почти так же быстро, как и модели 2017 года. К такому выводу пришла тестовая лаборатория Rtings по итогам стресс-теста продолжительностью 10 тыс. часов, результаты которого она опубликовала на своём сайте.

Лаборатория сравнила LG C7 2017 года с почти двумя десятками моделей 2020–2023 годов. Каждый телевизор непрерывно показывал новостной канал CNN со статичной информационной строкой внизу экрана. В общей сложности это 10 тыс. часов работы — примерно десять лет просмотра по пять часов в день.

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Ключевое условие теста — каждая панель работала на своей максимальной яркости в режиме SDR. Яркость не выравнивали до общего уровня. При этом функции защиты от выгорания оставались включенными. В таких условиях необратимое выгорание на новых моделях происходило не реже, чем на C7.

На всех устройствах появились следы статического баннера. По выводам лаборатории, более новые панели действительно более долговечны и энергоэффективны. Телевизоры 2023 года потребляют примерно на 27% меньше энергии на нит яркости, чем модель C7.

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В то же время они и ярче. В тесте с 10-процентным окном SDR модели 2023 года оказались на 28% ярче, чем модель 2017 года. Большинство владельцев, как отмечают исследователи, использует телевизор на максимальной яркости. При этом у OLED этот максимум ниже, чем у LCD. Поэтому сравнение проводится при разных уровнях яркости. Сама же яркость ускоряет износ пикселей.

Итак, новые панели более устойчивы к выгоранию, но более высокая рабочая яркость сводит эти усовершенствования на нет.

В Rtings отмечают, что ускоренный стресс-тест не воспроизводит обычных условий просмотра. Для смешанного контента риск выгорания по-прежнему низкий. Практический вывод лаборатории — снизить яркость. Даже после этого новые модели останутся ярче, чем модели 2017 года. Зато нагрузка на пиксели уменьшится.

Однако отрасль движется в противоположном направлении. В июле 2026 года Ассоциация по стандартизации видеоэлектроники (VESA) ввела сертификацию DisplayHDR True Black 1400. Она требует от OLED-панелей пиковой яркости не менее 1400 кд/м². Постоянная яркость всего экрана должна достигать 700 кд/м².