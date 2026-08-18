Шесть спутниковых группировок уже слишком велики и создают угрозу неконтролируемого загрязнения орбиты

Спутниковые группировки имеют критический размер, при превышении которого столкновения аппаратов могут вызвать лавину обломков на орбите. Из 16 проверенных группировок этот порог преодолели шесть, подсчитал Хью Льюис из Бирмингемского университета. Препринт его работы опубликован на портале arXiv.

Вокруг Земли уже вращается почти 30 тыс. спутников. Компании и государства подали в регулирующие органы заявки ещё на более чем 1 млн аппаратов. Если эти планы осуществятся, количество спутников в заявленных группировках достигнет около 1,7 млн.

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Опасность такого роста заключается в каскадном эффекте. Столкновение двух спутников приводит к образованию тысяч обломков. Каждый из них способен уничтожить ещё один аппарат и породить новые обломки.

Существующие оценки безопасности, как правило, не охватывают такой сценарий. В них учитывается риск для отдельного спутника, а не совокупное поведение всей группировки. Льюис построил математическую модель, которая рассматривает группировку как единое целое. Она учитывает, как часто спутники и обломки проходят через одни и те же участки орбиты. Еще два фактора — способность аппаратов уклоняться от столкновений и скорость их спуска с орбиты после завершения эксплуатации.

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С помощью модели ученый оценил 16 группировок. Часть из них уже работает на орбите, остальные пока находятся в стадии планирования. Шесть из них превысили порог, после которого количество мусора растет без ограничений. Среди них — крупные проекты США и Китая. Еще три группировки оказались в нестабильной зоне. Там обломки накапливаются, хотя процесс еще не переходит в неконтролируемую лавину.

Критический порог зависит не только от количества аппаратов. В одной из рассмотренных групп для возникновения нестабильности хватило нескольких сотен спутников — из-за особенностей расположения орбит. Другая небольшая группа также пересекла порог неконтролируемого накопления обломков. Ее малые спутники не имели двигателей для маневров уклонения.

Часть рисков можно снизить с помощью относительно небольших изменений в конструкции. По расчетам Льюиса, достаточно увеличить аэродинамическое сопротивление аппаратов, чтобы они быстрее сходили с орбиты после завершения работы. Другой способ — продлить срок службы спутников и, следовательно, сократить количество запусков для их замены.

Аэродинамическое сопротивление помогает только на низких орбитах. На геостационарной орбите остаточной атмосферы почти нет, поэтому обломки остаются там на неопределённо долгое время. Британские учёные в июле 2026 года обнаружили там фрагменты размером около 5 см. Ранее такие объекты не попадали в поле зрения наблюдателей.