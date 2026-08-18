С 24 августа YouTube будет учитывать просмотр с первого кадра видео

С 24 августа 2026 года YouTube будет учитывать просмотр с самого первого кадра, без минимального времени воспроизведения. Новые правила будут распространяться на обычные видео, подкасты и прямые трансляции.

До сих пор платформа официально не объясняла, при каких условиях учитывается просмотр обычного видео. Считалось, что для этого пользователю необходимо было посмотреть ролик продолжительностью около 30 секунд. В случае с короткими видео Shorts YouTube перешла на такой подсчёт ещё в марте 2025 года.

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Такой же принцип уже применяют Instagram и TikTok. Там просмотр учитывается как при первом запуске ролика, так и при повторных просмотрах. Социальная сеть X учитывает его после двух секунд воспроизведения, пишет The Verge

При этом старую методику не отменят. Она останется в аналитике YouTube в качестве отдельной метрики «вовлеченных просмотров» в расширенном режиме. Именно она будет показывать, сколько зрителей не закрывают ролик в первые секунды.

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YouTube объяснила это изменение пожеланиями самих авторов. Они хотят избавиться от путаницы между показателями разных форматов и видеть реальный охват своих видео. Единые показатели для всех форматов также должны помочь им более убедительно вести переговоры с рекламодателями.

Ролики, загруженные после 24 августа, платформа будет учитывать по новым правилам сразу. Уже опубликованные видео сохранят историческую статистику, а новая методика будет применяться только к последующим просмотрам.

На заработке авторов новые правила не отразятся. Партнерская программа по-прежнему будет начислять выплаты за привлечённые просмотры Shorts и часы просмотра. Публичный счётчик на эти расчёты не влияет.

Помимо этого, платформа изменит требования к вступлению в партнерскую программу. С 1 февраля 2027 года пороги удвоятся. Новым участникам потребуется 8 тыс. часов просмотра за 12 месяцев или 20 млн просмотров Shorts за 90 дней. Сейчас эти показатели составляют 4 тыс. часов и 10 млн просмотров соответственно.

Платформа пересматривает правила монетизации не в первый раз. В июле 2026 года YouTube уточнила, за какие неоригинальные видео канал может лишиться дохода. Под ограничения попали шаблонные видео, созданные искусственным интеллектом, манипулятивный контент и советы от вымышленных «экспертов».