Paramount требует от 12 штатов залог в размере $1,88 млрд за задержку заключения соглашения с WBD

Paramount Skydance в суде требует от генеральных прокуроров двенадцати штатов США внести залог в размере 1,88 млрд долларов за право обжаловать сделку по покупке Warner Bros. Discovery, сообщает Reuters. Таким образом компания хочет покрыть собственные расходы, связанные с задержкой сделки стоимостью 110 млрд долларов.

Сделку приостановили из-за иска, к которому в июле присоединились двенадцать штатов и Гильдия сценаристов Америки. Стороны, выступившие против сделки, считают, что поглощение приведет к появлению медиагиганта, который поставит под угрозу свободную конкуренцию на рынке.

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Согласно договору, компании Paramount придется ежедневно выплачивать 7 млн долларов в качестве комиссии за задержку. Это произойдет, если сделка не будет завершена до 30 сентября. Судебные слушания назначены на март, а итоговые документы стороны представят в апреле. К этому моменту компания выплатит акционерам Warner Bros. Discovery 1,3 млрд долларов. К 1 июня эта сумма увеличится до 1,7 млрд долларов. Именно тогда истекает срок добровольной приостановки сделки.

Задержка вместе с дополнительными расходами на финансирование обойдётся Paramount в 1,88 млрд долларов. Именно эту сумму компания и требует в качестве залога. В Paramount отметили, что у компании достаточно средств, чтобы компенсировать возможные убытки.