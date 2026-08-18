Novaspace оценила рынок орбитального обслуживания в 3 млрд долларов

Рынок услуг по обслуживанию спутников на орбите в течение следующего десятилетия принесет около 3 млрд долларов. Крупнейшим сегментом станет заправка аппаратов — 1,2 млрд, говорится в отчете консалтинговой компании Novaspace.

Орбитальное обслуживание — только формирующийся сегмент космической экономики. Аппараты здесь не только запускают и заменяют, но и обслуживают прямо на орбите. Компания Novaspace оценила этот рынок в отчете «In-Orbit Services Markets». Он рассчитан на более чем десять лет.

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Второй по объему сегмент — продление срока службы спутников с помощью модулей, которые пристыковываются к аппарату. Аналитики оценивают его в 860 млн долларов. Три таких модуля SpaceX вывела на орбиту в июле 2026 года. Спрос на такие решения в компании объясняют стремлением операторов извлечь из дорогостоящих аппаратов максимальную выгоду. Речь идет о более длительной работе на орбите и большей гибкости миссий.

По прогнозам Novaspace, на раннем этапе рынок будут формировать государственные и оборонные структуры. Они должны ускорить развитие технологий и сформировать первоначальный спрос. Военные ведомства всё активнее изучают концепцию динамических космических операций. В ней заправка спутников становится стратегической способностью — она повышает маневренность и устойчивость миссий. По контракту с Министерством обороны США демонстрационный заправщик уже разрабатывает компания Quantum Space.

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Свой спрос формируют и Космические силы США. Через исследовательское подразделение SpaceWERX они объявили конкурс проектов по созданию орбитальных складов и депо. Участникам предлагается также разработать космические буксиры и технологии роботизированного ремонта и заправки аппаратов.

«Растущая загруженность, конкуренция и неопределенность в космосе заставляют операторов искать большую устойчивость и гибкость», — отметил менеджер Novaspace Габриэль Девиль. По его словам, отрасль развивает орбитальные услуги именно в качестве ответа на эти вызовы. В то же время сам рынок находится на разных стадиях зрелости — от концепций до первых коммерческих операций.

Дальнейшее развитие рынка компания связывает с ростом интереса заказчиков и стабильными государственными инвестициями. По мере совершенствования технологий орбитальные услуги должны выйти за пределы первых внедрений. В Novaspace рассчитывают, что со временем они заложат основу для космической логистики. Она должна объединить операции на околоземных орбитах и за их пределами.