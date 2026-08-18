NASA научило спутник ориентироваться на орбите без GPS

NASA протестировало на спутнике Starling систему автономной навигации FALCON, которая определяет положение аппарата без использования GPS и других навигационных сетей. Вместо внешнего сигнала она использует собственные камеры спутника — они распознают другие космические объекты и сопоставляют их с известным каталогом.

FALCON — сокращение от Fast Autonomous Lost-in-space Catalog-based Optical Navigation. Основа системы — обычные камеры звездного датчика Starling. Обычно этот прибор определяет ориентацию аппарата по известным ярким объектам на небе. NASA и компания EraDrive, основанная на базе Стэнфордского университета, дополнили эти камеры программным обеспечением Era-Core и алгоритмами обработки данных.

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Аппарат получил каталог, содержащий 20 тысяч космических объектов с расчетными орбитами. Данные каталога он сопоставлял со своими собственными наблюдениями — в частности, за другими спутниками и обломками космического мусора.

В ходе эксперимента FALCON не только определила положение Starling, но и самостоятельно уточнила орбиты наблюдаемых объектов. За три дня система уточнила данные по более чем 200 объектам без вмешательства операторов с Земли. Новые оценки положения оказались более точными, чем исходные, с которыми аппарат начинал наблюдения.

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По данным NASA, это первый подобный результат для космического аппарата, оснащённого оптическими камерами. Ранее ни один спутник не определял самостоятельно свою орбиту по относительному положению других объектов.

Такая схема особенно важна за пределами земной орбиты. Там спутниковая навигационная система GPS либо недоступна, либо не может служить основным источником данных. Последний спутник этой группировки компания SpaceX вывела на орбиту ещё в апреле. Автономные спутники смогут работать группами без постоянной зависимости от наземной инфраструктуры.

В будущих миссиях на Луну и Марс это позволит координировать работу нескольких аппаратов. В научных программах — более точно определять положение каждого спутника во время совместных измерений. Эту же технологию можно использовать для мониторинга космического движения и предотвращения столкновений.

Над альтернативами GPS работают и другие разработчики. Американская компания Xona Space Systems, например, создает навигационную систему Pulsar, состоящую из 258 спутников на низкой орбите. Она должна обеспечивать точность до нескольких сантиметров. В отличие от FALCON, которая опирается на уже существующие объекты, Pulsar требует развертывания отдельной группировки.

Starling — экспериментальная миссия NASA, состоящая из четырёх малых спутников, запущенных в 2023 году. Позже в этом году агентство планирует продолжить испытания FALCON. Четыре аппарата будут обмениваться данными о наблюдаемых объектах и совместно уточнять своё положение.

В перспективе автономная навигация такого типа позволит создавать распределенные группировки спутников. Им не придётся постоянно получать навигационные данные с Земли. Аппараты будут самостоятельно отслеживать окружающее пространство и уточнять положение друг друга, а также обновлять сведения об объектах на орбите.