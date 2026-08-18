Космические силы США заказали тесты на совместимость спутников с сетью, основу которой создает SpaceX

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SDN Backbone
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

Космические силы США распределили 60 млн долларов между пятью производителями спутников. Каждый из них получит 12 млн долларов. Эти средства пойдут на проверку совместимости аппаратов с военной сетью Space Data Network (SDN), пишет SpaceNews.

Участниками стали Amazon Leo for Government, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Rocket Lab и York Space Systems. Их задача — доказать, что спутники разных производителей способны обмениваться данными через общую сетевую инфраструктуру. Amazon Leo for Government — правительственное подразделение одноимённой спутниковой группировки. В начале июля 2026 года компания Amazon развернула на орбите 396 аппаратов.

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Основу этой инфраструктуры создает SpaceX. В мае 2026 года компания получила контракт на 2,29 млрд долларов. Речь идет о магистрали Space Data Network Backbone (SDN Backbone). Эта низкоорбитальная группировка будет передавать данные по оптическим межспутниковым каналам. Рабочий прототип должны сдать к концу 2027 года.

Новые соглашения решают другую задачу — как подключить к этой магистрали устройства сторонних поставщиков. Каждая компания получит 10 млн долларов на создание и демонстрацию прототипов. На это отводится от шести до девяти месяцев. Испытания охватят передачу данных между наземными станциями и спутниками, а также непосредственно между аппаратами на орбите.

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Еще по 2 млн долларов военные выделили в рамках отдельного шестимесячного соглашения. На эти средства производители будут разрабатывать «космические точки обмена» (Space Exchange Point, SEP) — орбитальные маршрутизаторы. Через них к магистрали SDN смогут подключаться разрозненные коммерческие и государственные спутниковые сети.

Подрядчики были отобраны через Space Data Network Consortium — отраслевое объединение, созданное военными. Консорциум согласовывает физические интерфейсы, цифровые модели и протоколы безопасности, чтобы на рынок выходили новые игроки.

Исполняющий обязанности руководителя портфеля закупок полковник Райан Фрейзер подчеркнул необходимость изменения подхода. «Нам нужно отойти от старой практики, которая слишком часто на десятилетия привязывала правительство к единственному поставщику. Инвестируя в стандартизированные интерфейсы сейчас, мы открываем путь для каждой способной и инновационной компании», — сказал он.

Космические силы расширяют сеть и в рамках других контрактов. Так, в конце июля 2026 года ведомство заключило с K2 Space соглашение на сумму 22,9 млн долларов. Компания должна до 2028 года испытать на орбите лазерные терминалы Enterprise Space Terminal.

По замыслу военных, такая схема позволит передавать данные по нескольким маршрутам. Если отдельный спутник или канал выйдет из строя, трафик будет перенаправлен по другому маршруту. При этом сеть будет в меньшей степени зависеть от одного подрядчика.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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