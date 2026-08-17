Телекомпания просит распространить национальный роуминг на сети 4G

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Телекоммуникационная палата Украины

Ассоциация «Телекоммуникационная палата Украины» (ТелПУ) предложила распространить национальный роуминг на сети LTE (4G). Соответствующее письмо ассоциация направила в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 17 августа 2026 года. Такие же письма получили Офис Президента и Кабинет Министров.

Национальный роуминг заработал в марте 2022 года в соответствии с распоряжением Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ). Он позволяет абонентам подключаться к сети другого оператора там, где отсутствует покрытие собственной сети.

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Механизм национального роуминга уже был усовершенствован на законодательном уровне. В ноябре 2025 года президент Владимир Зеленский подписал закон № 4670-IX. Документ гарантирует, что механизм будет функционировать и после отмены военного положения.

Действующая модель роуминга работает только в сетях 2G и 3G. В то же время мобильные операторы планомерно сворачивают 3G, чтобы развивать и укреплять сети 4G. В частности, «Киевстар» планирует отключить 3G на всей территории Украины к концу 2026 года. Без соответствующих изменений после сворачивания 3G национальный роуминг фактически сузится до возможностей 2G, отмечают в ассоциации. Это существенно затруднит абонентам доступ к мобильному интернету.

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Есть и второй риск. В сетях 2G сосредоточится как голосовой трафик, так и трафик данных. По оценке ассоциации, из-за такой нагрузки могут ухудшиться даже базовые услуги. Речь идет о голосовой связи и SMS. Особенно критичным этот риск становится во время длительных отключений электроэнергии или повреждения инфраструктуры. Тогда сетью другого оператора одновременно пользуется много абонентов.

В обращении ассоциация ссылается на предупреждения властей о рисках осенне-зимнего периода. Бесперебойную работу электронных коммуникаций в ТелПУ называют критически важной задачей. В случае возможных ограничений электроснабжения доступ граждан к связи и интернету — не просто вопрос комфорта. Это базовое условие социальной устойчивости, безопасности населения и работы критически важных служб, говорится в письме.

Ассоциация просит секретаря СНБО Игоря Клименко поддержать расширение национального роуминга в сети LTE. Клименко входит в состав Штаба Верховного Главнокомандующего. Вопрос предлагается вынести на её заседание, поскольку в условиях военного положения он имеет стратегическое значение. Письмо № 2958 подписала директор ТелПУ Марина Пригорницкая.

Если инициативу поддержат, национальный роуминг быстро перейдет на 4G, считают в ассоциации. Это должно обеспечить гражданам доступ к полнофункциональному интернету и надежной связи даже в самых сложных условиях.

О судьбе сетей 2G и 3G ранее высказывался и национальный регулятор. Речь идет о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК). В июле 2026 года комиссия назвала преждевременным отключение 2G во время полномасштабной войны. В то же время перераспределение частот с 3G в пользу 4G в НКЭК считают целесообразным.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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