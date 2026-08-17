Starlight Production приступила к съемкам ситкома «Котляревский» для Нового канала

Компания Starlight Production приступила к съемкам комедийного сериала «Котляревский» для Нового канала. Его герои — сотрудники одноименного ресторана, которые переосмысливают украинские традиции через призму гастрономии. Премьера запланирована на осень 2026 года, сообщает пресс-служба канала.

Команда проекта уделяет основное внимание не рецептам и кулинарным лайфхакам. Это ситком о жизни заведения, его харизматичных героях и курьезах, которые с ними происходят. В проекте снимаются Дарья Петрожицкая, Ирина Кудашова, Константин Октябрьский, Олег Гоцуляк и Владимир Ращук.

- Реклама -

Автор идеи сериала — Николай Куцик. По его словам, замысел сложился из трёх отдельных историй.

«Еще в студенческие годы я случайно оказался в библиотеке на праздновании дня рождения Ивана Котляревского, где был устроен ужин по старинным украинским рецептам. Тогда я и узнал, что в „Энеиде“ упоминается около 170 блюд», — рассказал Николай Куцик.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Позже он работал над кулинарным реалити-шоу. Там автор пристально наблюдал за жизнью профессиональной кухни — отношениями, конфликтами, амбициями и внутренней иерархией. Именно оттуда появились первые комедийные истории и персонажи. А с 2024 года автор стал чаще сталкиваться с блогерами, которые знакомят иностранцев с украинскими блюдами.

«Меня заинтересовала идея показать через комедию украинскую кухню не как нечто музейное, а как живую культуру, которую можно открывать заново и переосмысливать», — добавил он.

Актёры и режиссёры комедийного сериала «Котляревский»

Режиссером сериала стал Александр Богданенко. Он работал над проектами «Леся+Рома», «Файна Юкрайна», «СуперКопы» и «Жизнь втроем». Всего режиссер снял более тысячи серий комедийного контента.

«Каждая серия — это отдельная история, которая произошла с героями сериала. Но при этом сохраняется основная линия, посвящённая любви, дружбе и ненависти», — отметил Александр Богданенко.

Поскольку события разворачиваются в ресторане и на кухне, среди консультантов проекта будут украинские повара. Некоторые из них станут и непосредственными героями сериала «Котляревский». По замыслу команды, ситком также покажет аутентичные блюда, часть которых сегодня почти забыта.

К съемкам привлекли фуд-стилистов и художников-постановщиков, чтобы блюда выглядели естественно в кадре. Николай Куцик вынашивал эту идею около двух лет и консультировался с рестораторами во Львове. Перед написанием сценария он побывал в ресторане Евгения Клопотенко. К поездке присоединились исполнительный продюсер Андрей Савченко и продюсер сериала Елена Антонова. Она возглавляет Студию 1 Starlight Production.

- Реклама -

Там команде показали обустройство кухни и инвентарь, которым пользуются повара. Отдельно речь шла о работе официантов и администраторов.

«Однако главное в сериале — отношения в команде и любовь наших людей к еде. Наша еда — это ДНК, важная часть украинской культуры», — пояснила Елена Антонова.

Одну из главных ролей исполняет Ирина Кудашова, у которой уже был опыт работы в гастрономическом кинопроекте «Вкус свободы». К съемкам актриса готовилась отдельно — раз в неделю к ней приходила шеф-повар.

«Для меня важно, чтобы даже самые мелкие действия на кухне выглядели естественно и органично. Поэтому ко мне раз в неделю приходила шеф-повар, которая готовила для нас и учила меня, как вести себя на кухне», — рассказала Ирина Кудашова.

Новый канал также работает над другими собственными проектами. В июле 2026 года он совместно с «Киевстар ТВ Originals» анонсировал проект Phoenix AI. В рамках этого проекта будет изучаться влияние искусственного интеллекта на решения, эмоции и отношения людей. Премьера запланирована на зиму 2027 года.