SpaceX разработала первый роутер с поддержкой Wi-Fi 7 для Starlink

SpaceX разработала новый роутер для спутникового интернета Starlink, который станет первым устройством компании с поддержкой Wi-Fi 7. Модель получила индекс UTR-261 и уже прошла сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC), пишет PCMag.

Роутер поддерживает стандарт 802.11be в режимах EHT20 и EHT40, что соответствует спецификации Wi-Fi 7. Он также остается совместимым с предыдущими версиями Wi-Fi. При этом документы FCC свидетельствуют, что UTR-261 пока не поддерживает диапазон 6 ГГц. Сертификация распространяется только на частоты 2,4 и 5 ГГц.

- Реклама -

Ещё в июле 2026 года FCC выдала Starlink временное разрешение на импорт Wi-Fi-роутеров иностранного производства. Уже тогда предполагали, что SpaceX готовит новое поколение оборудования — теперь это предположение подтвердилось появлением модели UTR-261.

Переход на Wi-Fi 7 позволяет увеличить пропускную способность локальной сети и сократить задержки. Это особенно актуально в свете планов SpaceX по повышению скорости спутникового интернета Starlink до гигабитного уровня. Современные роутеры Wi-Fi 7 на небольшом расстоянии способны обеспечивать скорость свыше 2 Гбит/с.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Судя по документации, роутер сможет питаться от обычного адаптера. Устройство поддерживает и альтернативный вариант — технологию PoE (питание через Ethernet). Корпус роутера оснащен двумя Ethernet-портами и разъемом USB-C, который, вероятно, служит для питания. Новинка заменит предыдущую модель Starlink Mini с индексом UTR-251.