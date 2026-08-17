«Киевстар» и «Укртелеком» договорились о взаимном доступе к сетям

«Киевстар» и «Укртелеком» подписали соглашение о взаимном использовании части своих сетей по модели Open Access. На первом этапе сотрудничество охватит более миллиона жителей Одесской, Винницкой и Кировоградской областей, сообщили пресс-службы компаний.

В рамках проекта «Киевстар» будет предоставлять услуги домашнего интернета в энергонезависимой GPON-сети «Укртелекома». Абоненты также получат доступ к цифровой экосистеме сервисов «Киевстара». «Укртелеком», в свою очередь, будет предлагать оптический интернет на разветвленной оптической сети «Киевстара». Сотрудничество осуществляется на открытой рыночной основе. Взаимное использование сетей должно ускорить развитие покрытия оптического интернета в Украине.

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Модель Open Access предусматривает доступ к сетям на прозрачных и недискриминационных условиях. Как отмечает Fibre Council Europe, такая модель стимулирует честную и прозрачную конкуренцию между поставщиками услуг. Эта отраслевая организация изменила название с FTTH Council Europe в конце июля 2026 года. «Укртелеком» стал её полноправным членом ещё в мае.

«Украинский рынок на протяжении десятилетий развивался по модели, при которой операторы и провайдеры строили собственные параллельные сети. Open Access — это возможность более эффективно использовать построенную инфраструктуру и быстрее внедрять современные цифровые сервисы. “Укртелеком”, располагая более чем 95 тыс. км оптических сетей, готов масштабировать этот подход и открывать новые возможности для развития современных телекоммуникационных услуг в Украине», — прокомментировал начало сотрудничества генеральный директор «Укртелекома» Юрий Курмаз.

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Каждый оператор поддерживает отношения со своими абонентами. Он самостоятельно определяет тарифную политику и коммерческие условия, обеспечивает сервисную поддержку и расчеты. За эксплуатацию и техническую поддержку сети отвечает её владелец. Компании обмениваются только техническими данными, необходимыми для доступа к сети в рамках проекта.

«Сотрудничество по модели Open Access — это важный шаг для развития украинского телекоммуникационного рынка. Оно позволяет быстрее расширять доступ к качественному оптическому интернету, более эффективно используя уже созданную инфраструктуру. Для наших клиентов это означает больше возможностей пользоваться услугами домашнего интернета и преимуществами цифровой экосистемы “Киевстар”, в частности конвергентными предложениями, объединяющими мобильную связь, домашний интернет и телевидение», — отметил генеральный директор «Киевстара» Александр Комаров.

На первом этапе компании отработают модель взаимодействия на практике. Также они проверят работу интегрированных информационных систем. Впоследствии географию сотрудничества планируется расширить на другие регионы Украины. Об этом операторы сообщат дополнительно.

Это не первый совместный проект крупных украинских операторов. В мае 2026 года «Киевстар» и «Укртелеком» присоединились к платформе цифровой идентификации myGaru. Вместе с ними к ней подключились Vodafone Украина и lifecell. Платформа заменяет файлы сторонних отслеживающих механизмов зашифрованным токеном и хранит данные абонентов внутри страны.