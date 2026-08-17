Канадский оператор Kepler впервые заказал ракету для запуска исключительно своих спутников

Канадский оператор Kepler Communications забронировал ракету Neutron компании Rocket Lab для запуска исключительно собственных спутников. До сих пор компания выводила аппараты на орбиту только в качестве попутного груза. Спутники второго поколения оптической релейной сети будут запущены не раньше 2028 года.

Стороны не назвали количество аппаратов в рамках данного запуска, равно как и стоимость контракта. С 2018 года компания Kepler вывела на орбиту 33 спутника — все они были запущены на попутных ракетах.

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Первую партию из десяти аппаратов вывела на орбиту ракета Falcon 9 ещё 11 января 2026 года. Масса каждого спутника — около 300 кг. Сеть передает данные со скоростью до 2,5 Гбит/с и уже несет полезную нагрузку сторонних заказчиков. В частности, это четыре тепловых датчика SAFIRE Gen4 немецкой компании OroraTech для обнаружения лесных пожаров.

Вторая партия должна обеспечить скорость до 100 Гбит/с. При этом Kepler обещает сохранить совместимость с первым поколением. Нынешние клиенты не должны лишиться доступа к сети.

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Десять спутников новой серии создаются в рамках первого этапа программы HydRON Европейского космического агентства. Компания Kepler реализует проект в качестве главного подрядчика совместно с TESAT Spacecom и Airbus Space and Defence. Стоимость начального этапа составляет 36 млн евро. Программа призвана продлить наземные оптоволоконные сети в космос. Целевая пропускная способность — терабит в секунду. В апреле 2026 года консорциум во главе с Kepler получил ещё €18,6 млн на третий элемент HydRON. Эта часть программы предусматривает орбитальную проверку совместимости оптических терминалов разных производителей.

Вывести эту серию должна именно Neutron — ракета-носитель среднего класса компании Rocket Lab. В конфигурации с возвращением первой ступени ракета должна выводить на низкую орбиту до 13 000 кг.

Rocket Lab планирует дебютный запуск на четвёртый квартал 2026 года. Однако времени остаётся всё меньше, и запуск может быть перенесён на 2027 год. В январе 2026 года топливный бак первой ступени разорвался во время гидростатических испытаний. Из-за этого первый полёт перенесли с середины года на его конец.

Помимо миссии Kepler, портфель заказов на Neutron уже включает пять запусков для неназванного заказчика на 2026–2029 годы. Еще один заказ поступил от Исследовательской лаборатории ВВС США — это тестовый полет в рамках программы Rocket Cargo.