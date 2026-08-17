Blue Origin приступила к созданию глобальной сети наземных станций Quartz

Blue Origin начала поэтапно развертывать глобальную сеть наземных станций Quartz. Первые три станции уже установлены и протестированы на Бермудских островах, в Новой Зеландии и Австралии. К концу года сеть должна расшириться до девяти площадок.

На первом этапе станции получили антенны с апертурой 3,7 м, работающие в S- и X-диапазонах. Такая конфигурация рассчитана на связь с аппаратами на низкой околоземной орбите (LEO).

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Возможности станций не ограничиваются передачей данных. Все объекты поддерживают радиометрическое сопровождение, радиоэлектронную разведку и наблюдение за космическим пространством (Space Domain Awareness). Радиометрическое сопровождение позволяет определять параметры движения аппарата по характеристикам его радиосигнала.

Сетью управляет единый центр Blue Origin Global Network Operations Center. Он постоянно следит за работой всех площадок и реагирует на инциденты. В компании подчеркивают, что такая архитектура наземной связи не зависит от сторонних операторов.

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Именно наземную связь в Blue Origin называют одним из самых разрозненных и затратных звеньев космических операций. Quartz призван объединить эту инфраструктуру в единую сеть. По словам президента подразделения национальной безопасности компании Тори Бруно, заказчики получат единый интерфейс, единую операционную команду и прозрачное ценообразование.

Для развертывания сети Blue Origin привлекла компанию RBC Signals. Партнер оказывает помощь в обследовании площадок, закупке антенн, монтаже и размещении оборудования.

До конца года Blue Origin также установит станции с антеннами апертурой 9 м. Они будут поддерживать L-, S-, X- и Ka-диапазоны. Расширенная конфигурация должна обеспечить передачу данных, а также телеметрию, слежение и управление аппаратами (TT&C). Такие станции будут обслуживать геопереходную (GTO) и геостационарную (GEO) орбиты. Кроме того, они будут работать с аппаратами в окололунном пространстве и за его пределами.

Параллельно с этим Blue Origin развивает собственные спутниковые проекты. В январе 2026 года Blue Origin представила проект спутникового интернета TeraWave со скоростью до 6 Тбит/с. Развертывание группировки из более чем 5,5 тыс. аппаратов планируется начать в четвёртом квартале 2027 года.