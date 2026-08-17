Astranis представила Perceptor — спутник для наблюдения за геостационарной орбитой

Американская компания Astranis представила космическую платформу Perceptor для ситуационной осведомленности (SDA) и маневрирования на высоких орбитах. В первую очередь это касается геостационарной орбиты (GEO). Аппарат создается на базе платформы MicroGEO, которую компания уже использует для коммерческих спутников связи.

Идея Perceptor зародилась в компании Astranis в ходе эксплуатации собственных спутников. Именно тогда компания осознала ограниченность имеющихся средств наблюдения за объектами на геостационарной орбите.

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Perceptor получит дополнительный комплект датчиков для наблюдения за другими космическими аппаратами. Система должна помогать определять возможности потенциально враждебных спутников. Кроме того, она будет выявлять и анализировать аномалии в работе аппаратов союзников.

Обычный спутник наблюдения собирает данные с фиксированной позиции. Perceptor же сможет ещё и изменять свою орбиту. Платформа будет оснащена двигательной системой, рассчитанной на более чем 12 маневров в течение одной миссии. Благодаря этому аппарат будет перемещаться между различными участками геостационарной орбиты. Это позволит получать данные из разных точек. Astranis также предусматривает возможность совместной работы нескольких аппаратов Perceptor в составе группировки.

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Основой проекта станет уже отработанная платформа MicroGEO. Компания Astranis эксплуатирует такие спутники на геостационарной орбите с 2023 года, поэтому для Perceptor не потребуется разработка новой платформы с нуля. По замыслу компании, конструкция, проверенная в космосе, и имеющаяся производственная линия позволят быстрее наращивать выпуск аппаратов в случае необходимости.

Развитие проекта совпадает со значительным увеличением финансирования Astranis. Всего за три месяца до презентации Perceptor компания привлекла более $450 млн. Из них $300 млн — в рамках раунда E.

Perceptor: Space Domain Awareness and Maneuverability

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Особое значение Perceptor имеет именно для GEO. Геостационарная орбита на высоте около 35 786 км позволяет спутникам постоянно находиться над одним и тем же районом Земли. Поэтому её используют для связи, метеорологических наблюдений и других критически важных задач. В то же время возможности быстро выявлять изменения в поведении аппаратов на этой орбите остаются ограниченными. Столь же ограничена и способность оперативно реагировать на них. Perceptor призван объединить наблюдение с собственной мобильностью непосредственно на GEO.

В представленном материале отсутствуют данные о фактических характеристиках датчиков и точности определения параметров аппаратов. Также не указаны тяга двигательной установки, время выполнения маневров и результаты эксплуатации Perceptor в космосе.

Над похожей задачей работает и Китай, хотя и другим способом. Экспериментальный спутник Shijian-31 обследует весь геостационарный пояс, двигаясь по нестандартной орбите типа «Молния» с апогеем за пределами ГСО. В отличие от Perceptor, он не маневрирует между участками пояса. Вместо этого аппарат периодически проходит над ним сверху, полностью сканируя область примерно за 23 дня.

Коммерческий рынок SDA также всё активнее формируется за пределами США. Пекинский стартап Xingchen Daohe недавно привлёк 14,8 млн долларов на разработку группировки спутников Guanlan для наблюдения за околоземной орбитой. Как и Perceptor, китайский проект ориентирован на предотвращение столкновений и управление космическим движением. Разница заключается в том, что Guanlan будет работать на более низких орбитах, а не на GEO.