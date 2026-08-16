Google соединит США и Латинскую Америку тремя подводными интернет-кабелями

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Google прокладе підводні кабелі Alisios, Canoa та OlaLuz

Google объявила о прокладке трёх новых подводных кабельных систем у берегов Северной и Южной Америки.

Речь идет о системах Alisios, Canoa и OlaLuz. Вместе с новым ответвлением кабеля Firmina они входят в инициативу Americas Connect. В нее также входят и более ранние проекты компании — Curie, Nuvem и Sol.

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Кабельная система Alisios соединит Доминиканскую Республику, Панаму и Чили. Её название происходит от «vientos alisios» — испанского названия пассатов. Благодаря этим ветрам мореплаватели издавна путешествовали между континентами.

Canoa соединит Доминиканскую Республику с Бермудскими островами. Вместе с кабелями Nuvem и Sol он должен обеспечить надёжное соединение Карибского бассейна и Латинской Америки с Европой и Северной Америкой.

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Система OlaLuz будет проложена от Доминиканской Республики непосредственно до Флориды. Ее название состоит из испанских слов «ola» и «luz» — волна и свет. Как отмечает компания, новый маршрут существенно увеличит пропускную способность между Карибским бассейном и восточным побережьем США. Он также должен повысить стабильность связи в регионе.

Компания добавит ещё одно ответвление к кабелю Firmina — оно выйдет на берег в Доминиканской Республике. Изначально кабель Firmina строился для обеспечения связи между Северной и Южной Америкой. Новое ответвление должно расширить зону покрытия кабеля и предоставить Карибскому региону дополнительный канал связи.

В Тихом океане Google создаст кольцо подводных кабелей. Оно должно обеспечить резервные маршруты между Чили и Панамой. Третья линия соединит Панаму с западным побережьем США. Дополнительную связь получат регионы Google Cloud в Чили, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.

В Карибском море Alisios будет подключен к кольцу, проходящему от Доминиканской Республики до восточного побережья США. Этот маршрут обеспечит доступ к регионам Google Cloud в Южной Каролине и Вирджинии.

В Атлантике Canoa соединится с кабелями Nuvem и Sol. Nuvem соединит Южную Каролину с Португалией через Бермудские и Азорские острова. Систему Sol компания анонсировала в августе 2025 года — она соединит Флориду с Испанией. Кабельные кольца в сторону США и Европы будут выходить на регионы Google Cloud в Южной Каролине, Вирджинии и Мадриде.

Canoa станет первой подводной кабельной системой, которая напрямую соединит Бермудские острова с Доминиканской Республикой. Система продолжает линию проектов Nuvem и Sol. В июне 2026 года на островах также объявили о расширении узла Bermuda Digital Exchange Port.

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«Это соединение открывает новые цифровые возможности и налаживает партнерские связи между Бермудскими островами и Карибским сообществом», — отметила министр внутренних дел Бермудских островов Алекса Лайтборн.

Google продолжает развивать собственную облачную сеть. Компания делает акцент на охвате, надежности и устойчивости инфраструктуры.

Americas Connect — не единственный крупный кабельный проект компании. В феврале 2026 года Google представила проект America-India Connect. Он предусматривает прокладку новых подводных маршрутов между Америкой, Индией, Африкой и Австралией.

В стратегически важных точках новых систем размещаются разветвительные узлы (branching units). Они призваны упростить появление новых ответвлений в будущем. Такой же подход Google применяет в рамках инициативы Pacific Connect.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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